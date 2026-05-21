Mercato Inter, la bugia su Palestra e il nuovo scenario per Dumfries

Grandi manovre in entrata e in uscita per il club nerazzurro: le ultime sull’esterno dell’Atalanta e sul Nazionale olandese

Rimasto in panchina contro il Verona, esentato dalla trasferta di Bologna. Denzel Dumfries potrebbe aver già giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia dell’Inter nella finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio. Cristian Chivu gli ha permesso di raggiungere in anticipo il ritiro della Nazionale olandese per preparare i Mondiali e, prima del prossimo raduno nerazzurro, si sarà attivata la clausola di rescissione.

Se qualcuno – magari in Premier League – pagherà i 25 milioni di euro, allora Dumfries lascerà Milano. Il rinnovo per ora è in stand-by e allora, secondo il Corriere dello Sport, si apre un nuovo clamoroso scenario: l’ex Psv Eindhoven potrebbe restare all’Inter fino alla scadenza del contratto nel 2028. È ovvio che nel frattempo Marotta e Ausilio stiano cercando il suo erede e un nome mette d’accordo tutti: Marco Palestra.

Il problema è che l’Atalanta, dove tornerà dopo il prestito al Cagliari, chiede non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino. La cifra non spaventa il fondo Oaktree, pronto a cedere Luis Henrique e Diouf per finanziare il colpo. Ma c’è una bugia che va smentita: se l’Inter spenderà tutti quei soldi per un giocatore, non lo metterà in panchina. Quindi Palestra non verrebbe alla Pinetina a fare il vice di Dumfries e Dimarco.