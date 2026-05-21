Inter, obiettivo Oblak in porta: testa a testa con un altro club

Il portiere sloveno dell’Atletico Madrid sarebbe il preferito dei nerazzurri per prendere il posto di Sommer

Per giorni e giorni si è parlato del nuovo portiere dell’Inter. Ad un certo punto sembrava che la scelta fosse ricaduta su Guglielmo Vicario del Tottenham, ma la pista si è molto raffreddata. Il club nerazzurro potrebbe decidere di fare investimenti in altri ruoli, promuovendo Josep Martinez a titolare, e affiancandogli un vice esperto ed affidabile come Ivan Provedel della Lazio.

Ma attenzione a nuovi ribaltoni. Per ora l’unica cosa certa è l’addio di Yann Sommer, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato dall’Inter. Il portale turco Fanatik, però, fa una rivelazione clamorosa: Marotta e Ausilio sarebbero sulle tracce di Jan Oblak, estremo difensore sloveno dell’Atletico Madrid. Non certo un profilo giovane visti i suoi 33 anni, che sono comunque quattro in meno rispetto allo svizzero.

Oltre alle richieste dei Colchoneros, con cui è sotto contratto fino al 2028, l’ostacolo è rappresentato dal Fenerbahce. Anche il club di Istanbul, che a inizio giugno eleggerà il nuovo presidente, vuole Oblak. Entrambi i candidati Yildirim e Safi puntano sull’ex Benfica e rispetto all’Inter hanno il vantaggio di poter proporre un ingaggio più alto e per più stagioni.