Beffa Milan e sprint Inter, gratis nel 2024

Ad un passo dalla firma con il club rossonero negli ultimi giorni di mercato, il centravanti potrebbe essere riproposto anche all’Inter per il prossimo anno con firma a parametro zero

Al pari dell’Inter anche il Milan è uno dei pochi club italiani ad esser stato protagonista di una intensa sessione estiva di mercato, con tante uscite e altrettanti rinforzi in tutti i reparti. Il tecnico rossonero Stefano Pioli può infatti contare su un reparto offensivo ben rivisitato, praticamente in linea con il lavoro svolto dalla controparte nerazzurra di Simone Inzaghi.

Nonostante i buoni arrivi però il Milan si è mangiato le mani per aver mancato di un soffio la firma di un centravanti di caratura internazionale, visto all’opera la scorsa stagione anche nelle fasi finali di Champions League proprio contro l’Inter. Medhi Taremi, di proprietà del Porto, era infatti ad un passo dal raggiungimento dell’accordo definitivo con il nuovo club sulla base di un’intesa da 18 milioni di euro. Poi però le pretese dello stesso calciatore, sorretto dalle volontà della propria entourage, hanno fatto immediatamente decadere la trattativa e fiondato le attenzioni di Furlani su Luka Jovic dietro una spesa nettamente inferiore.

Taremi-Milan sfumata nel nulla, anche l’Inter nel 2024 a costo zero

Questa condizione di stallo ha almeno momentaneamente deviato il Milan dal profilo di Taremi, lasciando il calciatore a tirare avanti col proprio contratto per almeno un altro anno ancora. Nel caso in cui non dovesse poi firmare il rinnovo di contratto con il Porto, anche l’Inter potrebbe fiondarsi su di lui diventando a tutti gli effetti uno dei parametri zero più intriganti della sessione estiva 2024.

Raggiungerlo non sarebbe tanto complicato, vista anche la ridotta durata di contratto di Marko Arnautovic: un calciatore che seppure voluto potrebbe già dire addio dopo un solo anno in nerazzurro, lasciando il posto ad una pedina che potrebbe avere ancora molto da offrire nel calcio europeo.