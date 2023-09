Confessione su Sanchez: “Qui per giocare”. Cautela sulle condizioni

Le parole del commissario tecnico della Nazionale Cilena, Eduardo Berizzo, sull’importanza del centravanti dell’Inter e delle sue condizioni fisiche

Approdato da una decina di giorni con la voglia di riprendersi tutto ciò che aveva perso nella sua precedente avventura all’Inter, Alexis Sanchez scalpita di scendere in campo rimettendosi a disposizione di Simone Inzaghi come alternativa di Lautaro Martinez.

Certo non sarà facile scalzare dal proprio piedistallo il capitano nerazzurro, fresco di grandissime prestazioni in campionato. Ma Sanchez è abituato a fare la voce grossa nei momenti critici, motivo per cui ci si aspetta comunque una reazione da professionista.

Intanto l’esperto centravanti cileno è stato chiamato a partecipare al ritiro con la maglia della Nazionale Cilena in vista degli impegni in Sud America valevoli per la Qualificazione al prossimo Mondiale. Dubbi aleggiano sulla sua presenza per la sfida contro l’Uruguay, però, per via di una condizione fisica tutt’altro che ottimale a seguito di uno stop di circa due mesi dal calcio giocato.

Berizzo su Sanchez: “Vuole giocare ma vogliamo capire come sta”

“Sicuramente il fatto che sia qui con noi lascia presupporre alla sua voglia di giocare sin dai primi minuti“, ha dichiarato il tecnico della ‘Roja’, Eduardo Berizzo.

“Lunedì sarà comunque sottoposto ad un accertamento medico perché vogliamo essere molto cauti sul suo impiego e sulla sua situazione fisica attuale“, ha poi aggiunto il tecnico. Lasciando dunque intendere che non verranno corsi rischi di alcun genere, specie perché dovrà tornare presto a disposizione del club nerazzurro.