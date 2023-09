L’Inter ha fatto un grande acquisto: “Spacca con la sua fisicità”

Con la sua fisicità e la sua classe, potrebbe diventare il giocatore più importante dell’Inter, almeno tra i nuovi acquisti. L’analisi non lascia spazio a dubbi

Fabio Caressa ha parlato sul suo canale YouTube dei nuovi acquisti dell’Inter, partendo dalle delusioni concernenti il mancato arrivo di Lukaku e la non conclusione dell’affare Samardzic. “All’Inter do però 7 perché non ha ceduto ai ricatti“, ha detto il giornalista sportivo. Dopodiché ha voluto lodare un acquisto finora poco celebrato.

Per Caressa, l’Inter ha fatto un grande affare aggiudicandosi a zero Marcus Thuram. E non solo. Secondo il giornalista Marotta e Ausilio sono stati bravissimi a reagire a situazioni impreviste e a prendere un grande giocatore come Frattesi che, di fatto, completa il reparto di centrocampo.

Riguardo a Thuram, Caressa ha voluto parlare di ciò che il francese può dare a Inzaghi: “Con quella fisicità spacca in Italia“. Il giornalista ha anche ricordato come in Germania Thuram venisse utilizzato più che altro come esterno, mentre con Inzaghi potrà fare di certo più goal giocando più centrale.

Tanti altri giornalisti ed ex calciatori sono stati chiamati in questi giorni a valutare il mercato delle squadre di A e l’avvio del campionato. Sulla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha per esempio suggerito che con il derby si entrerà finalmente nel vivo la stagione. “Finora è stato calcio d’agosto“, ha dichiarato l’ex capitano nerazzurro. “Le favorite per il titolo per me sono le milanesi e il Napoli“.

Begomi parla di un’Inter convinta e molto solida. “Sembra ancora in scia del finale di stagione che ha portato a Istanbul“. Dopodiché, l’ex difensore nerazzurro ha dichiarato di non essere sorpreso dal buon lavoro di Pioli e di stimare Garcia, anche se, senza Kim, per il Napoli potrebbe essere un po’ più dura.

Classe e fisicità, il nuovo acquisto dell’Inter stupisce tutti

Sempre sulla Gazzetta, Fabio Capello ha detto che la favorita per lo Scudetto è l’Inter. Una squadra che pur cambiando tanto è partita con lo stesso spirito del finale della scorsa stagione. “Merito di Inzaghi e dei leader rimasti, a partire da Lautaro“, ha spiega l’ex tecnico.

Secondo Capello, Calhanoglu potrà dare di più di Brozovic. E la panchina è migliorata tantissimo con Frattesi, Cuadrado, Carlos Augusto. “Calhanoglu è il regista più forte del campionato: meglio di Brozovic“.

L’ex Lazio e Inter Sebastian Veron ha chiamato in causa, come Caressa, la fisicità di Thuram. Il francese, secondo Veron, potrà essere molto utile a Lautaro. “La rosa dell’Inter è superiore a quella delle altre e può reggere il peso di una stagione lunga: non dimentichiamo il percorso nelle coppe della passata stagione“, ha detto l’argentino.

L’impatto di Tikus all’Inter

Prima dell’exploit contro la Fiorentina, Thuram aveva già fatto vedere di poter essere un elemento utile in attacco. Ma si era avvicinato poche volte alla porte. E, in pratica, non aveva mai tirato. Adesso è arrivato il primo goal, e tutto cambia.

Dopo aver messo dentro la sua prima rete in nerazzurro, il francese ha anche conquistato un rigore e servito un assist stupendo a Lautaro. Inoltre, sembra già ben inserito in squadra. Tutti gli interisti vogliono già bene a Thuram. Solo il fatto che abbia preferito il nerazzurro al rossonero è un motivo valido per apprezzarlo, ma ovviamente c’è di più. Arrivato per far dimenticare Lukaku, si è messo subito a disposizione dei compagni. E lo ha fatto con il sorriso e l’umiltà di un ragazzone pronto a dedicarsi corpo e anima all’Inter.

Il figlio di Lilian sembra contentissimo di giocare in nerazzurro. E i risultati verranno di conseguenza. La tecnica di base c’è così come il fisico. Dopo partita contro la Fiorentina Tikus ha parlato di un “sogno realizzato“. E queste sono parole proprie di chi ci tiene davvero.