Tradimento clamoroso all’Inter: “Trattativa con il Milan”

Rivelazioni importanti sull’Inter a Tv Play: “Ho parlato con Inzaghi. Tra lui e il calciatore non c’è mai stato alcun problema”

“Considerato quanto forte fosse il padre, tutti sapevano che il figlio sarebbe stato uno con un cervello enorme. Se giocasse ogni partita come con la Fiorentina, vincerebbe il Pallone d’Oro. Non sarà così, però è un calciatore di qualità”. A Tv Play, Fabrizio Biasin elogia Marcus Thuram, domenica scorsa autore del primo gol in maglia nerazzurra e di una partita, nel complesso, estremamente positiva.

Thuram è di fatto l’erede di Lukaku, che ha voltato le spalle all’Inter e a Inzaghi per poi finire alla Roma: “Ho parlato con Inzaghi: come sostiene lui, non c’è stato mai alcun problema con il belga”. Che, intanto, si accordava con la Juve e ‘flirtava’ con il Milan: “Coi rossoneri c’è stata una trattativa, ora non so se direttamente con Lukaku o col suo entourage, comunque c’è stata”, ha detto il giornalista di ‘Libero’ confermato quanto uscito a suo tempo sui media nostrani. Lukaku ormai fa parte del passato, il presente invece è ben rappresentato da Lautaro (e dal sopracitato Thuram).

Nel prossimo futuro, a esser precisi nell’estate 2024, c’è da aspettarsi l’arrivo di un altro innesto nel reparto avanzato: “L’obiettivo sarà un attaccante – ha sottolineato Biasin a Tv Play – ma è presto per fare nomi”.