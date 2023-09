Un attaccante a costo zero: l’Inter lavora per il 2024

L’Inter affronterà la Real Sociedad il 20 settembre, a San Sebastian, per la prima partita di Champions, ma la sfida potrebbe trasferirsi presto dal calmpo al mercato per un paramentro zero

Nei mesi scorsi l’Inter ha sfiorato più volte, almeno incidentalmente, Anthony Jordan Martial. L’attaccante francese di origine guadalupese, non più a suo agio almeno da un triennio a Manchester, si prepara a diventare uno dei giocatori in scadenza più osservati sul mercato. Il potenziale c’è tutto: il ventisettenne ha numeri da campione, anche se da tempo non esprime più il suo valore con un rendimento costante.

I suoi procuratori cominceranno presto a offrirlo in giro. Con buona probabilità faranno uno squillo anche a viale della Liberazione, conoscendo l’ormai antico debole di Ausilio per il profilo. Non è affato detto, però, che il club nerazzurro sia interessato. Conta anche il fatto che Martial non giochi più da tempo come prima punta: da un po’ si è specializzato come esterno, un ruolo non contemplato dall’Inter di Inzaghi.

Martial viene da stagioni tutt’altro che esaltati. Dal prestito al Siviglia del 2022 (9 presenze e zero goal) non si è più ripreso. In due anni a Manchester ha segnato solo 6 reti, mostrandosi spesse volte fuori forma e troppo fragile dal punto di vista atletico.

L’attaccante andrà in scadenza nel 2024, e molto probabilmente si svincolerà. L’Inter, storicamente attenta alle occasioni a zero, potrebbe però cedere il passo a una concorrente di Champions: la Real Sociedad.

Inter e Real Sociedad su Martial: il potenziale colpo a zero

La dirigenza del club basco sta infatti seguendo da tempo Anthony Martial, un giocatore stimato come colpo da 90 per il salto di qualità del club. Da gennaio 2024, a ogni modo, qualsiasi squadra potrà cominciare a negoziare con i procuratori del francese Martial.

Molto dipenderà da come si comporterà l’esterno francese in questa sua potenziale ultima stagione al Manchester United. Si vocifera che Martial sia determinato a lasciare l’Old Trafford alla scadenza naturale del suo contratto, e che ten Hag non abbia voglia di dargli lo spazio necessario a riscattarsi.

Cionostante, le occasioni offerte dal manager, seppur scarse, potrebbero essere colte dal francese per mettersi in mostra e attirare altri club interessati al suo cartellino. Ovviamente per Martial una delle discriminanti principali è la partecipazione alla Champions.

Quest’anno la Real Sociedad è lì, dopo una stagione eccezionale in Liga, ma non è detto che il miracolo sportivo possa ripetersi. A parte ciò, sembra che sembra che Imanol Alguacil, allenatore dei baschi, abbia già un rapporto di reciproca stima con Martial. L‘esterno ama il gioco offensivo della Real Sociedad, e Alguacil è da sempre un fan del francese.

Le ipotesi spagnole sul futuro dell’esterno dello United

Secondo fichajes.com, anche se mancano ancora molti mesi al momento in cui Martial comincerà a guardarsi intorno, la Real Sociedad potrebbe già essersi fatta avanti. “Il futuro del giocatore potrebbe portarlo nel calcio spagnolo“, si legge sul sito, “dove ha vissuto una prima esperienza che, sebbene non del tutto riuscita, Marial potrebbe trovare un nuovo inizio a San Sebastián“.

Per l’Inter, Martial potrebbe essere un paremetro zero da contemplare solo nel caso in cui il giocatore fosse disposto a tagliarsi di molto l’ingaggio (prende 7 milioni netti). E poi qualora riuscisse a recuperare smalto. Cioè a riproporre quello stile di gioco rapido e incisivo che lo resero uno dei più premettenti attaccanti in circolazione nel 2015, quando passò dal Monaco allo United.

Nel 2024 andranno in scadenza anche Mehdi Taremi, attaccante del Porto seguito a lungo quest’estate dall’Inter (e anche dal Milan), e Kelechi Iheanacho del Leicester (ex Manchester City): una punta che per caratteristiche non dispiacerebbe affatto a Simone Inzaghi.