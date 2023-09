Addio imminente e sguardi dall’Inter: “Potrebbe toccare a me”

Inter proiettata sul giovane talento dell’Empoli come altre big italiane, Baldanzi sa di poter essere il prossimo sulla lista dei partenti a fine stagione

Ci sono giocatori e giocatori. Per quelli più promettenti, prima o poi, arriva il momento di cambiare aria. Esattamente come avvenuto per Kristjan Asllani lo scorso anno, quando nel giro di pochi giorni ha completato il proprio passaggio dall’Empoli all’Inter con la promessa condivisa di poter crescere e aspirare ad un posto da protagonista in squadra.

Tra le file nerazzurre in molti hanno affrontato questo passaggio delicato e se alcuni sono riusciti a restare a Milano, altri hanno imboccato altre strade. Un calciatore, in particolare, sarebbe stato già adocchiato dalla dirigenza per calcare lo stretto tracciato. Per compiere lo stesso salto di qualità. Ma tempo al tempo. Perché prima di mettere mani ad una promessa ci sono da fare tanti conti. Sia di carattere economico che di organico.

Una consolazione per Simone Inzaghi potrebbe essere il fatto che Henrikh Mkhitaryan si sta avvicinando, con estrema lentezza, alla fine della corsa. E al suo posto, quindi, le prestazioni di Tommaso Baldanzi potrebbero tornare realmente utili all’Inter.

Baldanzi tra le big di Serie A, questo l’anno della rivelazione

Il club nerazzurro deve tuttavia mettersi in fila, perché sulle tracce del trequartista dell’Empoli ci sono da tempo anche Fiorentina e Roma. Due grandi realtà che potrebbero offrigli molto più di quel che Milano potrebbe promettergli. Baldanzi, a prescindere da quella che sarà la destinazione finale, è comunque consapevole di poter essere prossimo ad una svolta epocale.

“Non mi hanno chiamato di persona ma avranno chiamato la società. Sicuramente posso dire di esser contento ad essere rimasto ma non abbiamo iniziato bene la stagione e abbiamo il dovere di rialzarci. Voglio essere tra coloro i quali daranno il massimo per la causa“, ha dichiarato in prima battuta il calciatore in una recente intervista per ‘Il Corriere dello Sport’ dopo i rumors di mercato sul suo conto.

“Potrebbe presto toccare a me. E mi auguro di farmi trovare pronto appena accadrà, sapendo di essermi meritato questo salto con duro lavoro. Quest’anno dipenderà da me, sotto tanti punti di vista“, ha poi aggiunto con determinazione. Aria da predestinato.

A confermare l’appetibilità del proprio assistito è stato anche l’agente Federico Pastorello, in ottimi rapporti lavorativi anche con l’Inter. “La Fiorentina si era avvicinata molto, è la società con cui abbiamo intrapreso discorsi più seri. Li avevamo fatti anche con la Roma. Non siamo poi riusciti a trovare il giusto acquirente, anche perché lui non voleva affatto allontanarsi dall’Italia. Restare ad Empoli è stata quindi la decisione migliore perché ha ancora voglia di crescere e migliorare. Sarà protagonista di questo campionato“, ha commentato ai microfoni di ‘SportMediaset’.