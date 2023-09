Colpo Inter di prospettiva: ecco firma e presentazione

By

Primi passi nel mondo nerazzurro per il giovane calciatore ex Girona prelevato dall’Inter per rinforzare il settore giovanile

Forze fresche hanno preso il posto dei vecchi elementi venduti nella rosa dell’Inter, grazie al lavoro svolto dalla dirigenza nerazzurra nell’ultima sessione di mercato estiva.

Il club ha di fatto accolto nomi importanti e qualche nuova promessa che potrebbe presto fare la voce grossa in Prima Squadra oppure tentare di maturare altrove, a mezzo di operazioni in prestito.

Nuovo innesto nelle giovanili dell’Inter, arriva Zarate Hidalgo

Certo è che l’Inter ha conquistato la fiducia del giovane centrocampista classe 2007 Zarate Hidalgo, cresciuto negli ultimi anni sotto l’ala del Girona.

Il calciatore è stato infatti preso di mira dagli osservatori nerazzurri che hanno infine segnalato il suo profilo alla dirigenza, gestita dal solito Giuseppe Marotta al vertice. Quest’ultima ha ben pensato di offrire al prospetto una nuova possibilità di esprimere il proprio potenziale, mettendolo subito a disposizione della formazione Under-18 prima di poter compiere il salto definitivo nella Primavera di Cristian Chivu. Il diciassettenne, fresco di sottoscrizione del contratto a stampo giovanile, è stato dunque accompagnato per uno speciale tour delle strutture del Konami Centre.