Dal Pallone d’Oro al mercato: Inter, 200 milioni di euro

Due interisti (tre, contando un fresco ex) nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro: un valore aggiunto per l’Inter superiore ai 200 milioni

Lautaro Martinez e Nicolò Barella figurano tra i migliori trenta giocatori attivi nella scorsa stagione nei campionati europeii. France Football ha infatti notificato la lista dei calciatori in lizza per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento del Pallone d’Oro.

La cerimonia di consegna si terrà lunedì 30 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi. La Serie A è rappresentata appunto da Nicolò Barella, Lautaro Martinez e André Onana (nel frattempo trasferitosi al Manchester United). E ancora: Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-Jae (ora al Bayern Monaco).

Il centrocampista sardo e l’attaccante argentino aumentano così il loro valore, aggiudicandosi un ulteriore attestato di stima ufficiale, dopo una stagione di successi, che li ha visti vincere una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed essere protagonisti della cavalcata dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Champions League. Per Lautaro va poi anche segnalato il trionfo (non proprio da protagonista) nel Mondiale in Qatar.

L’escluso eccellente dalla lista per il Pallone d’Oro è Cristiano Ronaldo. Per la prima volta dal 2004 il portoghese non figura fra i trenta. Sono stati poi comunicati anche i dieci candidati al Trofeo Kepa (riservato al miglior giovane), in cui c’è anche Hojlund, e i dieci candidati al Trofeo Yashin (riservato al miglior portiere), dove troviamo Onana e Maignan.

Barella e Lautaro candidati al Pallone d’Oro: due gioielli da 200 milioni

Bisogna segnalare un fatto. C’è un solo giocatore italiano tra i trenta candidati al Pallone d’Oro, ed è Nicolò Barella, il forte centrocampista interista. Diventa dunque doveroso celebrare la straordaria crescita di un ragazzo a oggi forse più apprezzato all’estero che in Italia.

Si schemisce, Barella, quasi incredulo di fronte a un riconoscimento che lo pone tra i più apprezzati calciatori d’Europa. Poi sorridi un po’ imbarazzato. “Per la candidatura al Pallone d’Oro ringrazio i miei compagni, il mister e tutta l’Inter, perché l’anno scorso è stata una bellissima stagione anche se non si è conclusa con la vittoria della Champions League“, ha detto il centrocampista in conferenza stampa con la maglia della Nazionale.

“Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista, ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di tornare a esserci per il secondo anno negli ultimi tre“, ha continuato.

Poi qualcuno gli ha chiesto se lavorando con Spalletti potrebbe occupare quella posizione in campo che ha reso grandi Perrotta e Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter non è apparso sorpreso di feo te a una simile suggestione. Anzi, si è detto pronto all’ipotesi di trasformarsi in un vero e proprio incursore. Il nuovo ct Luciano Spalletti vuole centrocampisti così, abili a sfruttare il fisico sulla trequarti e a segnare, sfruttando la possibilità di inserirsi sotto porta.

“Penso di essere pronto“, ha dichiarato Barella in conferenza stampa. “Già mister Inzaghi mi chiede di fare movimenti di questo tipo. Quindi se Spalletti dovesse chiedermi di giocare in quella posizione, cercando di inserirmi in attacco, sarei pronto“.

Capitale tecnico in pericolo

Pochi giorni fa di Fabio Santini ha rivelato ai ai microfoni di TvPlay che probabilmente Barella andrà al Real Madrid. Secondo il giornalista, i Blancos sarebbero disposti a investire 120 milioni, in accordo con la richiesta di Zhang, che infatti avrebbe preso Frattesi proprio in vista della futura cessione.

Non sappiamo quanta verità si possa nascondere nelle parole di Santini, ma è indubbio che la candidatura al Pallone d’Oro per Lautaro Martinez e Nicolò Barella abbia alzato il valore economico dei due a oltre 200 milioni. Una cifra che potrebbe ingelosire Zhang.

Entrambi i campioni nerazzurri hanno tanti estimatori, in Premier, in Liga e oltre. Più crescono e più diventerà difficile per l’Inter trattenerli. Il prezzo dei successi.