Ritorno di fiamma all’Inter: più di 30 milioni per Garcia

Il tecnico del Napoli lascerebbe partire il proprio calciatore già dalla prossima sessione di mercato, con l’Inter sullo sfondo per capire se potrebbero esserci le condizioni d’assalto

La lotta al vertice del campionato racchiude il solito pugno di grandi realtà italiane. Tra queste figura indubbiamente l’Inter di Simone Inzaghi, rinforzatasi ulteriormente sul mercato per competere nel migliore dei modi con le altre pretendenti. Napoli compresa, Campione d’Italia uscente.

La squadra partenopea, tuttavia, sembra iniziare a soffrire dell’assenza del proprio trascinatore Luciano Spalletti – ormai commissario tecnico della Nazionale Italiana – per una serie di scelte poco condivise nell’ambiente e frutto dello studio tattico di Rudi Garcia. Il francese, suo naturale erede, sarebbe comunque destinato a portare avanti il progetto azzurro anche nei prossimi mesi senza grossi problemi. Sempre che i risultati sul campo dovessero rispecchiare il suo impegno. E quel che fa più strano, oltre alla leggera inflessione del Napoli, è il fatto che non venga utilizzato con regolarità un calciatore precedentemente etichettato come vera promessa del calcio moderno.

Eljif Elmas è infatti fermo nell’attesa del suo momento. Con soli ventuno minuti collezionati nell’arco di tre partite giocate, il fantasista macedone appare incredulo come tanti addetti ai lavori per le scelte promosse in suo sfavore dal tecnico ex Roma.

Per questo motivo sembra quasi scontato che il profilo del calciatore possa esser stato inserito nella lista trasferimenti in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. Prima della chiusura di quella passata il Napoli aveva persino ricevuto un’offerta d’acquisto da parte del Lipsia intorno ai 30 milioni, prontamente rifiutata. Come se il prezzo, in quel preciso momento storico, fosse troppo al di sotto delle aspettative. Non potendo esprimere tutto il suo potenziale, però, la presidenza in mano ad Aurelio De Laurentiis sarà costretta a venire incontro alle esigenze delle potenziali pretendenti al suo cartellino. Inter compresa.

Elmas separato in casa a Napoli, sondaggio sul mercato

La formazione nerazzurra non dispone di un vero e proprio fantasista per via dell’impostazione tattica di Simone Inzaghi che ammette grande presenza a centrocampo nel supporto di un tandem offensivo ben definito. Non un problema, comunque, adattarlo ad una delle posizioni attualmente fisse in campo. Come fatto in precedenza anche da Henrikh Mkhitaryan, nato come giocatore di spinta piuttosto che di possesso.

In passato Elmas era stato persino promosso all’Inter dall’ex centravanti nerazzurro Goran Pandev, ma tempo addietro non c’erano abbastanza fondi da investire su un calciatore tanto slanciato e su cui il Fenerbahce non avrebbe fatto sconti. Il Napoli non sarebbe da meno, ma mai dire mai. Soprattutto se il prezzo dovesse calare. Sicuramente non qualcosa che la società partenopea sarebbe intenzionata a contemplare in futuro. E l’Inter, in ogni caso, non sarebbe disposta a salire troppo.