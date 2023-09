Affarone Inter, parla l’ex tecnico: “Complicato sostituirlo”

Palladino sulla grave perdita di Carlos Augusto al Monza, ormai passato all’Inter come alternativa a Dimarco lungo la corsia mancina

Nulla da recriminare per l’Inter sulle grandi operazioni di mercato messe a segno dalla dirigenza nel corso degli ultimi due mesi. Alle tante uscite importanti si sono susseguiti altrettanti innesti di valore, anche in posizioni strategiche tanto care a Simone Inzaghi per il corretto svolgimento dei compiti stagionali e di una buona pratica di turnover.

Tra questi figura senza dubbio Carlos Augusto, subentrato a Robin Gosens dopo la cessione operata a beneficio dell’Union Berlino. L’esterno mancino brasiliano si è messo in grande mostra nelle ultime due stagioni al Monza e per questo motivo è stato per diverso tempo uno degli obiettivi principali per il potenziamento della corsia di sua competenza, come valore aggiunto agli sforzi di un crescente Federico Dimarco.

Già impiegato nelle prime uscite stagionali come suo sostituto, Carlos Augusto conta di poter avere maggiore spazio anche in futuro. Quasi certo, visti i numerosi impegni in programma anche in Coppa Italia e Champions League. Il calciatore non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per una salto qualitativo del genere eppure è ancora piuttosto riconoscente a quanto fatto tra le file della formazione brianzola di Raffaele Palladino.

Palladino su Carlos Augusto: “Abbiamo perso dodici gol”

Il tecnico del Monza ha voluto spendere due parole in merito alla cessione di Carlos Augusto ai microfoni di ‘Sky Sport’ in seguito alla partita giocata contro l’Atalanta, mostrando tutto la sua stima per un calciatore importante.

“Perso Carlos Augusto abbiamo perso dodici gol, difficile trovare sul mercato un calciatore come lui. Ora è compito mio mettere la squadra nelle condizione di poter trovare quelle reti in altri modi. Siamo una squadra giovane e crediamo nei giovani“, ha dichiarato Palladino.