Nuova vita, gol e assist: pericolo numero uno per l’Inter

Grande sfida con il Benfica in Champions League, l’Inter incontrerà nuovamente l’ex Juventus rinato con la vecchia squadra del cuore

Emozioni indescrivibili hanno attraversato i cuori e le menti dei tifosi nerazzurri lo scorso 10 giugno quando, in occasione della finale di Champions League, l’Inter affrontava a viso aperto un temibilissimo Manchester City.

Alla fine i ‘Citizens’ l’hanno spuntata con una rete di Rodri ma i nerazzurri ne sono usciti a testa altissima. Consapevoli di potersi ripetere anche nella nuova stagione, nonostante alcuni pezzi grossi della rosa sono stati sostituiti con altrettanti nomi pregiati e di caratura internazionale. Simone Inzaghi ci crede, il resto del gruppo anche. Vale la pena tentare. Ma prima di raggiungere le fasi finali della competizione serviranno attenzione e incisività soprattutto nella fase a gironi.

Come noto, le avversarie dell’Inter non sono ‘improponibili’ da affrontare. Ben più sfortunata l’eterna rivale Milan in un girone tanto infernale quanto spettacolare. Alla squadra di Inzaghi spetterà il compito di non sottovalutare chi sulla carta potrebbe apparire inferiore. Porsi sullo stesso livello potrebbe infatti aiutare a trovare la giusta concentrazione e il giusto approccio, anche per arginare eventuali armi segrete.

Di Maria torna a splendere col Benfica, Inter avvisata in Champions League

Nel caso del Benfica, avversaria già conosciuta nei quarti di finale ed allenata da Roger Schmidt, non ci sono armi segrete. Quanto piuttosto armi ben rodate. Discorso che vale soprattutto per Angel Di Maria, esterno offensivo argentino reduce dall’esperienza alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il calciatore ha fortemente voluto fare rientro alla base portoghese che lo ha visto crescere ad inizio carriera prima dell’approdo al Real Madrid, trovando un ambiente rinnovato e decisamente ambizioso. Oltretutto, Di Maria ha saputo infondere da subito la propria qualità nel gioco del tecnico tedesco partecipando in modo attivo alle azioni di gioco nell’ultima vittoria di campionato contro il Vitoria Guimaraes.

Del sonoro 4-0 una rete è stata messa a segno proprio dal Campione del Mondo uscente, con tanto di assist a costellare una prestazione da rinascita. È inoltre risaputo che l’ex Manchester United sia capace di infiammarsi proprio nelle partite dal sapore speciale, come quelle di Champions League. Ulteriore motivo per l’Inter nell’arginarlo con qualunque mezzo a disposizione: dargli modo di svariare lungo il fronte offensivo potrebbe essere infatti una mossa imperdonabile.