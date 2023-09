Acerbi vs de Vrij: ecco su chi dovrebbe puntare Inzaghi

Con Acerbi indisponibile per buona parte del precampionato e le prime tre uscite in A, de Vrij è tornato a brillare in difesa

Per Stefan de Vrij la stagione 2022-23 è stata un’annata parecchio amara: scalzato da Francesco Acerbi, è stato anche vicino a lasciare il club a zero. Soprattutto nella prima parte della passata stagione, l’olandese ha rivelato limiti atletici e di concentrazione. E in molti hanno cominciato a interpretare il calo come un chiaro sintomo di declino.

i dirigenti nerazzurri, complice l’addio forzato di Skriniar, non hanno voluto però perdere anche l’olandese, e hanno insistito fino alla fine per rinnovargli il contratto, alzandogli l’ingaggio a 3,5 milioni a stagione. L’appuntamento della scorsa stagione sembra ormai un ricordo lontano.

Stefan de Vrij è tornato a interpretare il ruolo con sicurezza e impegno. E l’Inter è alla terza vittoria senza subire goal nelle prime tre di campionato. Cosa succederà quando tornerà Acerbi?

A giocare a favore dell’olandese è appunto lo stato di forma messo in mostra in queste prime tre partite: de Vrij non ha sbagliato nulla e sembra quasi essere tornato ai livelli della prima Inter guidata da Antonio Conte. L’incognita dello scorso anno si è trasformata dunque in una sicurezza. Mentre Acerbi, vero e proprio intoccabile della scorsa stagione, parte più indietro e aggravato da dubbi circa condizione, resistenza e affidabilità tattica.

Acerbi o de Vrij: chi guiderà la difesa nerazzurra?

L’intenzione dichiarata di Inzaghi è di poter avere due interpreti per ogni ruolo, da cui scegliere l’uomo giusto in base alle esigenze specifiche. In questo senso, de Vrij sembra il giocatore ideale per affrontare squadre più giovani e intraprendenti. L’olandese ha infatti ancora ottimi tempi, inoltre ha esperienza, per poter dosare l’esplosività, far valere il senso di posizione e la fisicità.

Forse ancge Inzaghi è stupito dall’aver ritrovato così all’improvviso il vero Stefan De Vrij. Ed è innegabile: l’Inter sta facendo così bene anche perché de Vrij sembra in grandissima forma. Contro la Fiorentina ha annullato Beltran e si è mostrato molto lucido nella gestione della palla. Inoltre ha mostrato subito una rinnovata intesa con Darmian e Bastoni.

Acerbi tornerà a disposizione, e sarà utile contro gli attaccanti più esperti e fisici. Laddove bisognerà lavorare soprattutto di fisico e grinta, Inzaghi preferirà verosimilmente Acerbi. Ma sarà di certo un bene poter gestire un simile dubbio durante tutta la stagione. Le partite da affrontare saranno numerose e la rosa folta serve proprio a offrire più soluzioni all’allenatore.

De Vrij e Acerbi sono due validissimi elementi. Potenzialmente possono essere entrambi titolari. La differenza la farà la forma. E il muro olandese sembra oggi in metto vantaggio. Conterà anche come si compoterà contro il Milan. L’ultima volta contro Giroud nel famoso derby del 2022 finito 1-2, l’olandese non andò benissimo…

Le differenze fra i due centrali

Quand’è in forma de Vrij rivela sempre una discreta visione di gioco, che lo rende anche prezioso nell’avviare l’azione dal basso, proporre lanci lunghi e verticalizzazioni. In marcatura, Acerbi ha però mostrato di essere più tenace e affidabile di Vrij, anche se l’olandese è sempre ottimo nell’intercettare palloni grazie alla sua capacità di leggere in anticipo le azioni avversarie.

Entrambi sono forti nell’intervenire in tackle e nei contrasti. E tutti e due sanno anche essere pericolosi sui colpi di testa, specialmente in fase offensiva. Acerbi ha dalla sua una forza mentale più evidente.

Il difensore riscattato dalla Lazio è solido sia nel corpo che nello spirito: non ha mai paura di ingaggiare un duello. E con la sua statura è utile per bloccare gli avversari più massicci.