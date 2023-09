Il Meazza si prepara ad accogliere Lukaku: l’anticipo è scorretto

Il 29 ottobre il Meazza dovrà accogliere il ritorno di Romelu Lukaku: ecco come sarebbe meglio trattare chi ha voltato le spalle all’Inter

Si dice che la pena del tradimento cada sempre sopra il traditore. Non c’è però bisogno di augurare a Romelu Lukaku nessun male. Chi gli ha voluto bene ed è stato felice di vederlo con la maglia dell’Inter addosso desidererà ora e sempre che il belga sia soddisfatto di ciò che ha voluto. E che in un modo o nell’altro risollevi la sua carriera, senza perdersi.

Ecco perché nel momento in cui tornerà in quello stadio che lo ha acclamato, perdonato, incoraggiato e difeso, nessuna voce offensiva od offesa dovrebbe levarsi contro di lui. Non servono fischi né insulti.

L’Inter è già andata avanti. Lautaro ha tracciato anche in questo caso la via migliore e più costruttiva per reagire a ciò che è stato: guardare avanti e lasciar cadere l’argomento.

Il trasferimento mancato all’Inter è storia passata. E se n’è discusso fin troppo. Ora tocca ai tifosi della Roma preoccuparsi nel bene e nel male di Lukaku. E agli interisti non deve interessare. Certo, qualcuno è ancora sconvolto, ma la rabbia è un sentimento inutile che può solo destabilizzare.

Nella Capitale, nei pressi dello stadio Olimpico, è stato appeso dalla curva nerazzurra uno striscione con la scritta “Lukaku infame“. Un messaggio inutile e becero. Non in stile Inter. Non che gli ultras abbiano molto a che fare con lo stile Inter…

Una scelta sbagliata: il Meazza non deve sfogare la propria rabbia contro Lukaku

Che senso ha far ricadere colpe su Lukaku? Il belga non si è macchiato di empietà né ha trasgredito a un patto etico. Ha fatto solo il proprio interesse. Ha preferito per motivi personali di rifiutare la possibilità di un ritorno all’Inter, trattando con la Juve, il Milan e in seguito con la Roma.

Semmai ha sbagliato a illudere i tifosi, mostrandosi legato visceralmente all’Inter e dichiarando di voler fare di tutto per continuare a giocare in nerazzurro. E forse non è stato elegantissimo nel momento in cui è sparito, ha dissimulato i propri reali interessi e giocato su più tavoli. Ma il Meazza non deve dar peso a tutto ciò che è stato: Lukaku non c’è più, e con lui non ci sono più nemmeno tutte questi nebulosi atteggiamenti.

I tifosi vogliono che Lukaku si renda conto di tutta la delusione che ha provocato in chi lo adorava? Fischiandolo non farebbero altro che aiutarlo ad autogiustificarsi e a nascondersi nelle proprie convinzioni reattive. Meglio quindi una signorile indifferenza. Meglio concentrarsi su chi c’è ancora: Lautaro, Bastoni, Barella. E su chi è arrivato: Thuram, Arnautovic…

Guardandosi intorno e ascoltando quel tifo Lukaku capirà. Sentirà l’amore a cui ha voluto rinunciare. Nessun odio. Nessuna offesa.

Poi magari Mourinho deciderà di fargli saltare quella partita, per evitargli le forche caudine. Ma può anche darsi che Lukaku si impuiti per esserci. Caratterialmente è uno che si esalta in situazioni del genere. Ed ecco un’altra ragione per trattarlo con indifferenza.