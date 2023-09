Marotta anticipa a gennaio l’arrivo del difensore bloccato a zero

Si dice che Beppe Marotta lo abbia già bloccato a zero, ma che stia valutando l’opportunità di anticipare a gennaio il suo acquisto

Molto dipende dalla risposta atletica e sportiva offerta da Francesco Acerbi, che in questa stagione non è certo partito nel migliore dei modi. Il difensore ex Lazio non è più un ragazzino e ha di fatto saltato buona parte della preparazione atletica. Per fortuna de Vrij ha finora tamponato benissimo l’assenza di uno dei protagonisti a sorpresa della scorsa stagione.

Ma come mettersi nel caso di un recupero non ottimale o di difficoltà nel ritrovare la forma e la concentrazione espresse l’anno scorso? L’Inter ha preso Bisseck che può giocare come braccetto sinistro o destro. Ma il ragazzo non ha dato impressione di essere ancora all’altezza della Serie A.

Per sostituire Bastoni è più probabile che si sfruttino Dimarco o Carlos Augusto. Sul centro-destra, invece, si alterneranno Pavard e Darmian. Ma l’Inter pensa anche a un nuovo ingresso, fattibile a gennaio.

Ausilio e Marotta seguono Tiago Djaló; pare che lo abbiano già bloccato a zero per il 2024, ma che siano pronti a investire qualche milioncino per portarlo a Milano già a gennaio.

Djaló, il difensore già bloccato a zero può arrivare già a gennaio

L’Inter aveva pensato al portoghese per il dopo Skriniar. I primi contatti con il Lille ci sono infatti consumati l’inverno scorso, quando si ragionava di mandar via lo slovacco con qualche mese di anticipo a Parigi. Poi il ragazzo lusitano, con un passato nelle giovanili del Milan, si è fermato per un grave infortunio, e l’Inter ha cercato altrove.

Ma Tiago Djaló continua a piacere ai dirigenti nerazzurri. Per questo si lavora per averlo a zero. Il giovane non era a caso il primo nome della lista tra i possibili sostituti di Milan Skriniar. Ha fisico, qualità ed enormi prospettive di crescita.

E nonostante sia ai box da marzo per la rottura del crociato del ginocchio destro resta ancora un osservato speciale. Marotta sa che il contratto del portoghese con il Lille è in scadenza nel giugno 2024. E Piero Ausilio, che è da sempre ammiratore del prospetto, ha già pianificato sessioni di monitoraggio per seguire il duo ritorno in campo.

Si spera dunque che il infortunio non lasci spiacevoli strascichi. Djaló sa fare sia il braccetto destro che il centrale puro, e potrebbe dunque essere un buon erede del trentacinquenne Francesco Acerbi. Inoltre, potendo arrivare a zero, l’obiettivo profuma anche di una robusta plusvalenza a bilancio, dato che ha solo ventitré anni.

Le ragioni per anticipare il colpo

L’Inter pensa al futuro ma anche al presente. Quindi, se dovessero esserci sentori di necessità in difesa, Marotta potrebbe anche decidere di anticipare i tempi dell’operazione a gennaio, pagando un conguaglio al Lille.

L’azione avrebbe senso anche per tagliar fuori tutta la possibile concorrenza (sul ragazzo potrebbe volersi muovere a zero anche De Laurentiis). Insomma, ci sono almeno un paio di ragioni che spingono la dirigenza a non portare l’affare troppo per le lunghe.

Vediamo poi come si compoterà Acerbi. In base al rendimento dell’ex Lazio, Inzaghi saprà dare indicazioni più precise ai suoi dirigenti. Un erede sarebbe comunque importante da individuare, prima che passi altro tempo prezioso.