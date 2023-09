Asllani tra mercato e derby: “Felice all’Inter, un compagno mi aiuta molto”

Le parole del giovane centrocampista ex Empoli nel corso di un’intervista rilasciata dopo l’impegno con l’Albania, tra voci di cessione e il prestigio del derby

La sua permanenza è stata decisamente voluta. Kristjan Asllani avrebbe potuto lasciare il sodalizio nerazzurro già in questa sessione di mercato nel caso in cui le circostanze e i sogni di Simone Inzaghi avessero fatto spazio ad un calciatore di spessore che, al posto dell’ex Empoli, avrebbe funto da alternativa ad Hakan Calhanoglu.

L’Inter ha però voluto investire ancora su di lui e questo non poteva essere un regalo migliore. Nel corso di una recente intervista a seguito della partita disputata dall’Albania nella sosta Nazionali, il calciatore è stato intercettato con lo scopo di carpire le sue sensazioni dopo la riconferma in nerazzurro.

“Lo avete potuto leggere anche dai media italiani. Le possibilità di andar via in prestito c’erano ma dopo aver avuto un dialogo produttivo con la società sono rimasto all’Inter. Era il mio più grande sogno”, ha dichiarato il calciatore.

Asllani ispirato da Calhanoglu, poi fiducia sul derby

Che questo non sia anche il principio per poter apprendere qualcosa in più da chi come lo stesso Calhanoglu è per lui fonte di ispirazione: “Ho lui davanti e questo mi aiuta moltissimo“, ha commentato il centrocampista albanese.

Chissà che poi Inzaghi non possa anche sfruttarlo nel corso del derby di Milano contro il Milan, in programma il prossimo weekend. “Sono una squadra di qualità, prevedo una partita bella e intensa. Siamo forti anche noi e per questo motivo sono molto fiducioso che potremo indirizzarla. Daremo sempre il massimo“, ha quindi concluso Asllani.