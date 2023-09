C’è l’accordo totale: esordirà già nel derby

Intesa raggiunta tra le due parti e ufficialità attesa a breve. Svelate le cifre di questo nuovo ‘matrimonio’

Ci siamo. Manca sempre meno alla fine di questa sosta per le Nazionali. Sarà, infatti, nel prossimo sabato 16 settembre che prenderà il via il quarto turno del campionato di Serie A in formato 2023-24.

All’orizzonte una sfida importantissima per i ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati precisamente nel ‘Derby della Madonnina’ contro i ‘cuginastri’ del Milan. Entrambe le formazioni giungeranno a questo confronto, dove la posta in palio è altissima, con il massimo dei punti.

Sia l’Inter che il ‘Diavolo’ dispongono, infatti, di 9 punti per parte in questo momento: motivo per cui chi vincerà, tra le due, potrà a quel punto appropriarsi della vetta in solitaria. Fronte Inter, però, è già in programma un particolare esordio.

Inter-U-Power, accordo raggiunto e ufficialità attesa a breve: esordio già nel derby

Inter e U-Power, partner che attualmente detiene i diritti di denominazione dello stadio di proprietà del Monza, hanno recentemente raggiunto un accordo tra di loro.

U-Power si appresta ad essere, infatti, il nuovo back sponsor dei nerazzurri: coloro che hanno, dunque, deciso di dire addio a Lenovo (sponsor da cui la ‘Beneamata’ ha incassato 3 e 5 milioni di euro per sfoggiare in passato il seguente nome prima sulla divisa da allenamento e poi su quella da gara).

Ora, stando ad alcune indiscrezioni, l’Inter dovrebbe arrivare a percepire dal nuovo accordo una cifra verosimilmente maggiore rispetto a quella di cui beneficiava inizialmente da questa partnership. Ciò che manca è, infatti, soltanto l’ufficialità di questa nuova collaborazione (attesa a giorni).

E’ cosa assai probabile, nel mentre, che la scritta ‘U-Power’ possa figurare sul retro delle divise dell’Inter già in occasione del derby del prossimo sabato contro il Milan, sfida per cui è previsto un vero e proprio sold-out.

Previsto il tutto esaurito per Inter-Milan: incasso da 6 milioni di euro

Inter-Milan, sfida la cui posta in palio ribadiamo essere altissima, avrà – come giusto che sia d’altronde – una degna cornice di pubblico.

E’, infatti, previsto il sold-out per questa importantissima sfida che prenderà il via alle ore 18 del prossimo sabato 16 settembre.

In questi ultimissimi giorni sono, praticamente, stati polverizzati gli ultimi biglietti a disposizione delle due tifoserie. Un incasso complessivo pari a 6 milioni di euro: cifra non record ma che, considerando i 40mila abbonati di marca nerazzurra, è da considerarsi ugualmente alquanto importante.