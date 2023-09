Danno Nazionali: a rischio per il derby

Il derby in programma il 16 settembre alle 18:00 potrebbe essere messo a rischio dai vari infortuni e affaticamenti che si sono registrati nelle Nazionali

Poteva andare anche peggio. E non è detto che la situazione non peggiori. La speranza, naturalmente, è che i danni siano contenuti e tutti i giocatori impiegati nelle rispettive Nazionali possano tornare a Milano per il derby tutti interi e non troppo strutti dalla fatica. C’è per esempio chi ha giocato già più del previsto, come Dumfries. E chi sarà speremuto a causa di fuoriprogramma: Thuram e Barella.

Così, mentre manca ancora qualche ultima sfida per le Nazionali impegnate in qualificazioni e amichevoli, il pensiero è fisso al match-clou della ripresa del campionato. Per il derby Inter-Milan l’attesa è alta. Ci si gioca il primato cittadino e la testa della classifica.

In casa Milan si è preoccupati per i nazionali francesi (Kalulu, Giroud, Theo Hernandez e Maigna). All’Inter c’è ansia per le condizioni di Alexis Sanchez e Cuadrado. Ma si ha anche timore che giocatori come Lautaro e Dumfries possano tornare spompati. Partiamo dai sudamericani.

Sulle condizioni di Sanchez si è detto di tutto e di più. E per alcune ore, soprattutto in Cile, si è paventato un lungo stop per l’ex Marsiglia. L’attaccante, di fatto, non è mai sceso in campo con la sua Nazionale, e dopo essersi allenato con i compagni non è poi partito con i compagni verso l’Uruguay.

Il motivo del nono utilizzo è stato svelato dal ct cileno Berizzo. Proprio le sue nebulose parole hanno messo in ambascia i tifosi dell’Inter. “Dopo gli esami che ha sostenuto, Sanchez aveva bisogno di un periodo di inattività e, passato quel tempo, diventa un’opzione per martedì. Dovevamo essere cauti con lui. L’assenza di Sanchez non è motivata da una ragione tecnica, ma clinica”.

Nazionali e infortuni: la situazione in vista del derby

Così è uscito fuori che Alexis sarebbe stato frenato da problemi di anemia. Nulla di così grave: i valori del sangue sarebbero risultati un po’ più bassi della norma. Era già successo, dato che il cileno soffre di questa condizione. E per questo pare che l’Inter gli avesse chiesto di non partire per gli impegni in Nazionale.

Il problema di Sanchez sarebbe dovuto quindi a una leggera anemia. E a quanto pare l’attaccante dell’Inter, avendo risolto il problema, dovrebbe comunque scendere in campo contro la Colombia. Nel derby, in ogni caso, non dovrebbe essere un protagonista: nelle migliori delle ipotesi finirà in panchina.

C’è stata un po’ di preoccupazione anche per Juan Cuadrado. Il colombiano, schierato titolare contro il Venezuela, avrebbe infatti riportato un problema muscolare. Ora sappiamo che il danno è di lievissima entità. Riposerà e poi sarà valutato al ritorno a Milano. Il problema è che, con un Dumfries sfruttato in due partite con l’Olanda, il colombiano sarebbe potuto tornare molto utile nel derby come ricambio.

Cosa succede con i francesi del Milan

Tutti i giocatori francesi del Milan hanno avuto uno stop in Nazionale. Prima si è fermato Giroud, per una distorsione durante la partita contro l’Irlanda. Sembra che il problema sia già rientrato e che l’attaccante non sia in forse per il derby.

Theo Hernandez ha giocato regolarmente 90′ contro l’Irlanda. Poi, però, il terzino ha saltato una seduta di allenamento per affaticamento. E i tifosi rossoneri sono subito entrati in crisi. Dalla Francia hanno però fatto sapere che Theo sta benissimo. Quinndi il terzino sarà a disposizione di Pioli per il derby.

Appena più grave sembra la situazione di Pierre Kalulu. Il difensore, che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Tomori, ha subito un problema muscolare durante l’allenamento la cui entità deve essere ancora valutata. La sua presenza contro l’Inter è a rischio. E se non dovesse farcela, toccherà al danese Kjaer affiancare Thiaw.

Anche Maignan ha saltato una seduta di allenamento dopo la partita contro l’Irlanda. Le sue condizioni, a ogni modo, sono sotto controllo. E di certo ci sarà nel derby con gli altri giocatori tornati dalle rispettive Nazionali.