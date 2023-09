Il mercato dell’Inter si riapre: uno svincolato per Inzaghi

Il mercato nerazzurro potrebbe riservare un ultimo squillo: Inzaghi potrebbe accogliere un altro svincolato. Marotta non è ancora sazio?

C’è chi ipotizza che l’Inter potrebbe tornare sul mercato, ovvero pescare un jolly tra gli svincolati. Molto dipende da Alexis Sanchez. Se il cileno non dovesse dare le opportune garanzie fisiche allo staff tecnico nerazzurro, la dirigenza potrebbe valutare un colpo a zero. Lo svincolato di cui si discute nelle ultime ore non è però un obiettivo dichiarato di Simone Inzaghi: il tecnico preferirebbe tutt’altro tipo di calciatore.

Nonostante i timori e le critiche dei tifosi, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno dato forma a un vivacissimo mercato. Sono stati ceduti pezzi pregiati, ma sono anche arrivato tanti giocatori nuovi.

Ragazzi promettenti e vecchie glorie in cerca di riscatto o consacrazione. Uno degli ultimi arrivati è stato el Niño Maravilla, dopo un’ottima stagione al Marsiglia. Il cileno, tornato da pochissimo a Milano, non ha avuto ancora modo di scendere in campo. E c’è chi teme che possa farlo assai di rado.

L’incognita Sanchez e i dubbi della dirigenza

In Nazionale, Sanchez è stato infatti bloccato da un problema imprevisto o comunque non palesato con i media dallo staff medico interista: un’anemia, che lo ha fatto escludere dalla sfida contro l’Uruguay di sabato 9 settembre. La situazione sembra non destare però particolare prooccupazione: l’attaccante potrebbe scendere in campo già martedì contro la Colombia. E si solleva a questo punto un altro problema, non più di natura fisico ma comportamentale.

Pare infatti che l’Inter avesse suggerito all’attaccante cileno di evitare gli impegni con la Nazionale per tornare in massima forma per il derby. In questo senso, non è da escludere che la condizione di anemia fosse già nota ai medici nerazzurri. Ma Alexis ha voluto fare di testa sua. Almeno questa è la ricostruzione più accreditata da chi si dice addentro certe dinamiche.

Tutto ciò vuol dire che non abbiamo nessun indizio concreto sulla natura degli accordi tra club e giocatore. Non è affatto detto che la scelta di Sanchez di aggregarsi al Cile possa aver infastidito Inzaghi o messo un po’ in crisi la dirigenza nerazzurra.

Un altro svincolato per Inzaghi: arriva il Papu Gomez

A ogni modo, in base a tutte queste ricostruzioni, si è tornati a parlare del Papu Gomez, uno degli svincolati che non si è ancora accasato dopo la fine del suo contratto con il Siviglia: l’ex Atalanta potrebbe forse essere utile a Inzaghi come quarto attaccante? Prendere il Papu a zero vorrebbe dire che l’Inter non ha più completa fiducia di Sanchez. Il ritorno a Milano del cileno sarebbe stato dunque un errore?

Le cose non stanno proprio così. Proprio Inzaghi ha premuto affinché Sanchez tornasse. C’è dunque fiducia nel cileno. Inoltre le condizioni di Alexis, come accennato, non sembrano così critiche da poter dar senso alla ricerca di un’altra pedina in attacco.

D’altra parte, il Papu Gomez non potrebbe garantire all’Inter maggiore placidità o tranquillità all’Inter rispetto al cileno. Anche l’argentino ha un carattere notoriamente irritabile. Cosa pensare, dunque, di queste voci di mercato. Il Papu è un signor giocatore, nonostante l’età ormai avanzata e gli ultimi anni in carriera non al top della condizione e della brillantezza.

I fatti dicono che Alejandro Gomez ha finora ricevuto parecchie offerte di ingaggio. Lo hanno cercato dal Brasile e dal Qatar. E si è mossa anche qualche squadra europea: pare l’Olympiacos e il Metz. Il Papu, tuttavia, sta aspettando una chiamata da un club italiano. Su di lui ci sono il Genoa, la Samp e il Monza. Per l’Inter ci sono a oggi zero speranze.