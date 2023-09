Tutto pronto per Sanchez: “A disposizione da subito”

La conferma del commissario tecnico della Nazionale cilena sulle condizioni di Sanchez per i prossimi impegni, speranza anche per l’Inter

Prelevato a ridosso della chiusura della sessione di mercato senza l’urgenza di dover rispettare le tempistiche della disciplina internazionale, poiché svincolato, il centravanti cileno Alexis Sanchez ha riabbracciato Simone Inzaghi ed il resto del gruppo dell’Inter dopo appena una stagione di esperienza nella Ligue 1 francese.

Per i nerazzurri s’è trattato di un’operazione di spessore che va a sostituire l’uscita di scena di Joaquin Correa, vero flop dell’ultima annata, con un attaccante e fantasista esperto che tra le file dell’Olympique Marsiglia ha dato sfoggio delle sue qualità a suon di gol e assist.

Nonostante il calciatore avesse fatto presente della sua volontà di restare ancora in Francia, il destino lo ha spinto nuovamente verso le sponde meneghine ed è qui che avrà la sua grande occasione anche in Champions League.

Una serie di accertamenti di carattere fisico hanno anticipato la sua immissione in campo sia da parte di Inzaghi che da parte del commissario tecnico della sua Nazionale, Eduardo Berizzo, in occasione degli impegni internazionali in Sud America valevoli per la Qualificazione al prossimo Mondiale.

Sanchez in condizione contro la Colombia, conferma il ct

Quest’ultimo lo ha tenuto a riposo nella prima gara ma ha finalmente confermato la sua piena ripresa dopo la diagnosi di una forma d’anemia.

“Può tornare in campo, che sia dall’inizio o comunque per parecchi minuti in partita. È in piena condizione e può giocare come titolare. Finora è stata un’opzione perché rappresenta comunque un calciatore di grande qualità, una stella molto importante per il nostro gioco. Lo inseriremo nella squadra che affronterà la Colombia“, ha dichiarato Berizzo in un recente intervento in conferenza stampa. Occhi puntati sul cileno anche in vista della sfida del prossimo weekend contro il Milan da subentrante spacca-partite.