60 milioni più bonus: l’Arsenal piomba in casa Inter

Insoddisfatti dal rendimento della loro punta di diamante, all’Arsenal stanno pensando di poter investire 60 milioni più bonus per un nuovo bomber: si cerca anche in casa nerazzurra

L’Arsenal è più che delusa dall’apporto offerto da Gabriel Jesus. Il calciatore brasiliano, un talento cristallino ma incostante, è spesso infortunato (si è fermato prima dell’inzio della stagione per un problema al ginocchio), e non è più l’attaccante incisivo in grado di cambiare la partita con le sue invenzioni. Ecco perché già a gennaio i Gunners potrebbero tornare sul mercato per assicurarsi un nuovo bomber.

Tra le ipotesi ventilate dai tabloid inglesi c’è quella di un assalto a Dusan Vlahovic, oppure a Lautaro Martinez. I Gunners protrebbero però avere limiti di budget: si parla di una possibile offerta, sia per il serbo che per l’argentino, ferma ai 60 milioni più bonus.

Troppo poco sia per la Juventus che per l’Inter. Anche se, per Vlahovic, i bianconeri sembrerebbero ancora aperti a possibili trattative (date le preferenze tecniche espresse da Allegri). Mentre l’Inter, ovviamente, non ha alcuna voglia di ragionare a proposito di una cessione del suo capitano. Almeno non a gennaio.

Come finirà? A oggi la prospettiva più concreta è che l’Arsenal provi a recuperare l’attaccante brasiliano. Ma in caso di altri mesi sottotono per Jesus, i Gunners potrebbero effettivamente ritornare su Dusan Vlahovic. Il club britannico ha estremo bisogno di un centravanti, di un bomber in grado di assicurare goal e di dare peso all’intero reparto.

L’Arsenal cerca un nuovo bomber: 60 milioni più bonus per Vlahovic

E il serbo è già da un po’ di mesi uno degli obiettivi preferiti da Mikel Arteta. Anzi, qualcuno ricorderà che Arteta seguiva con estremo interesse Vlahovic già da quando l’attaccante segnava goal a raffica con la maglia della Fiorentina.

Potrebbe esserci stato un contatto diretto fra i londinesi e il serbo. Ma tutto, in ogni caso, è scemato e poi abortito allorquando si è fatta avanti la Juve. Dato che l’Arsenal viaggiava all’epoca lontano dalla vetta in Premier, il giovane attaccante serbo ha preferito la Juventus, per giocare in Champions League.

Una scelta sbagliata, a posteriori, dato che l’Arsenal, la scorsa stagione, è andata vicinissima alla conquista del titolo, battuto solo da un City pigliatutto. E dato che la Juventus è stata esclusa dalla partecipazione alla massima competizione eurpea per via della penalizzazione.

Cosa succederà a gennaio

Dunque, a gennaio potrebbe esserci davvero un riavvicinamento da parte dell’Arsenal: i Gunners potrebbero bussare alla porta dei bianconeri per chiedere la cessione di Vlahovic. Oppure potrebbero tentare di intavolare un discorso con l’Inter per Lautaro.

Conterà anche il livello di soddisfazione del serbo all’interno del club bianconero. E del club nei contronti dell’attaccante. Se Dusan dovesse ripiombare come la scorsa stagione in una spirale neragativa, alla Juventus potrebbero decidere di venderlo prima che il ragazzo perda troppo valore e appeal sul mercato. Giuntoli, a oggi, chiederebbe 80 milioni.

I Gunners non sono pronti a versare un cifra del genere. Ma potrebbero avvicinarsi al limite attraverso vari bonus. E magari qualche contropartita. Magari l’Arsenal potrebbe anche investire su Vlahovic proprio con l’obiettivo di recuperare Gabriel Jesus.

Dal punto di vista tecnico, il serbo e il brasiliano potrebbero formare una buona coppia d’attacco. E chissà che questa suggestione non possa ispirare lo stesso attaccante della Juventus e spingerlo a chiedere a voce grossa la cessione.

In Italia, intanto, qualche giornalista ha ipotizzato anche un possibile interesse del Napoli per Jesus: in caso di cessione di Osimhen, De Laurentiis vorrebbe puntare sul talento brasiliano, che piace molto a Garcia. Il futuro del bomber nigerianom infatti, potrebbe essere lontano da Napoli viste le molte sirene che continuano a risuonare più o meno minacciose.