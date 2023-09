Cuadrado, nota UFFICIALE della Colombia: “Parliamo con l’Inter”

Arriva una comunicazione ufficiale da parte della Colombia riguardo alle condizioni fisiche di Juan Cuadrado. Ora è tutto chiaro sulle ragioni dello stop

Molto probabilmente Juan Cuadrado non giocherà stanotte contro il Cile di Alexis Sanchez (che invece potrebbe essere schierato dal primo minuto). L’esterno ex Juventus è stato bloccato da un infortunio fra il primo e il secondo tempo del match disputato dalla Colombia contro il Venezuela (partita giocata venerdì scorso). Si era parlato di un’infiammazione o di una contrattura. Solo nelle scorse ore sono giunte notizie più precise.

In conferenza stampa, in vista del match di Santiago contro il Cile, Amaranto Perea, assistente del ct colombiano Nestor Lorenzo, ha voluto chiarire la situazione sulle condizioni fisiche dell’esterno nerazzurro. Il nuovo acquisto interista, come anticipato, era uscito per un problema fisico nell’intervallo della sfida fra Colombia e il Venezuela e ha poi saltato un paio di allenamenti con la selezione sudamericana.

“Si tratta di tendinite“, ha dichiarato Perea. “Un fastidio che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca nella precedente partita. Bisogna attendere l’evoluzione del problema“. Secondo Perea l’area tecnica della Nazionale colombiana non sa ancora se Juan Cuadrado potrà essere convocato contro il Cile.

“Tra il nostro staff medico e quello dell’Inter c’è una comunicazione costante per salvaguardare la salute del ragazzo“, ha continuato l’assistente del ct colombiano. “La speranza di averlo in campo, comunque, non è del tutto cancellata“.

Inzaghi spera ovviamente che alla fine Cuadrado non scenda in campo. Nella sua situazione, la scelta conservativa potrebbe essere la più indicata, proprio per non rischiare di aggravare una situazione che potrebbe comportare uno stop più lungo. In realtà, l’Inter auspicava che Cuadrado potesse lasciare la Comombia già oggi. Così non sarà: la sua Nazionale ha deciso di trattenerlo e di valutarlo fino all’ultimo.

La tendinite puà trasformarsi in un fastidio parecchio noioso, specie per un giocatore non più giovanissimo come Cuadrado. Inoltre, il colombiano ha sofferto già in passato di simili processi infiammatori. Se ben curata, comunque, la condizione può anche essere risolta senza particolari ansie. Il problema è che il giocatore è lontano, e dunque l’Inter deve fidarsi del trattamento medico operato dalla staff conlombiano.

A quanto pare, ieri, il colombiano si è anche allenato in gruppo, come riportato da Caracol, ma senza forzare. Quindi il dolore non dovrebbe essere proprio invalidante. Forzare, comunque, non sembra un’idea brillante. Probabilmente l’Inter si è già fatta sentire per consigliare prudenza.

Strano ma vero: i tifosi dell’Inter sono preoccupati per la condizione di Cuadrado. Un giocatore che meno di due mesi fa era il destinatario principale di auguri non troppo simpatici: un po’ tutti hanno fantasticato di vederlo vittima di spiacevoli sciagure. E ora è finito sotto l’ala protettiva dei supporter nerazzurri perché riconosciuto come elemento valido e un prezioso sostituto per Dumfries (che viene da un minutaggio abbastanza ampio con l’Olanda).

Perea ha parlato di dialoghi costanti con l’Inter, dunque di collaborazione. In questo senso ci si aspetta che l’esterno non scenda in campo o che lo faccia solo per pochi minuti. Diversa la condizione di Alexis Sanchez: il cileno pare pienamente recuperato ed è quindi a disposizione del Cile per la sfida contro la Colombia di questa notte.

L’Inter, anche se preoccupata per le notizie sull’anemia, guarda anche con favore all’impiego dell’attaccante, che ha bisogno di mettere qualche minuto nelle gambe.

Ieri il ct Berizzo ha spiegato che la situazione di sospetta anemia è rientrata e che Sanchez sembra in ottima forma. Quindi l’allarme è definitivamente rientrato. Dopo giorni di preoccupazione, dal Sudamerica sono arrivate un po’ di buone notizie per Inzaghi. Alexis Sanchez sta bene: i test medici effettuati dopo la presunta anemia sono stati confortanti.