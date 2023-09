Inter, c’è sempre l’incubo Premier: in ballo 210 milioni

Tre big nerazzurri, su tutti, continuano a restare nel mirino di determinate big europee. Svelato il piano della dirigenza dell’Inter

L’Inter, in quest’inizio di stagione, ha dato prova di essere per davvero una grandissima squadra.

9 punti su 9. E’ questo ciò che recita attualmente la classifica in termini Inter, società che nelle prime tre di campionato ha già ottenuto tre vittorie siglando 8 reti e subendone 0. Dato da tutt’altro che poco conto.

Questi importanti successi si devono, però, anche e soprattutto al rendimento offerto da determinati big: su tutti Lautaro Martinez, oltre ai soli Barella e Dimarco. In questo caso, il primo dei tre ha già messo a referto 5 reti, mentre l’ultimo ha già fornito 2 importanti assist.

Ciò che sorprende è, infatti, la continuità mostrata (anche in sole tre giornate di campionato) da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi: tecnico che in queste prime uscite ha schierato sempre e comunque lo stesso undici titolare.

I tre calciatori appena sopracitati – con un valore complessivo pari a 210 milioni di euro – sembrerebbero avere, però, una marcia in più rispetto agli altri e, non per nulla, hanno (ormai da tempo a dire il vero) attirato l’attenzione di innumerevoli big europee: scenario che deve, perciò, continuare a tenere l’Inter in allerta. Complice, dunque, tutta questa situazione, l’intera dirigenza nerazzurra ha già deciso di correre, in qualche modo, ai ripari.

Sirene estere per Lautaro-Barella-Dimarco: l’Inter progetta già il triplo rinnovo

Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Nicolò Barella: sono questi i tre calciatori, quest’oggi di attuale proprietà dell’Inter, che continuano a far tutt’ora gola all’estero. Inghilterra in particolar modo.

Qualche club di Premier League, a onor del vero, ha già tentato di appropriarsi nel recente passato di almeno uno dei tre. Missione, sino a questo momento, non ancora compiuta. E’ stato questo, non a caso, a lanciare un forte segnale all’Inter: società che pur di non farsi sottrarre anche un solo calciatore di questi tre ha già incominciato a progettare questo potenziale triplo rinnovo.

Pur disponendo, tutti e tre, di un accordo con data di validità sino a giugno 2026 assieme alla ‘Beneamata’, la stessa e identica società di ‘Viale della Liberazione’ non intende farsi trovare impreparata e lasciare che si arrivi alla prossima estate con due soli anni di contratto rimanenti (sì, stiamo continuando a fare riferimento sia all’argentino che agli altri due italiani).

Già nei prossimi mesi, perciò, Marotta e Ausilio hanno intenzione di intavolare nuovi discorsi riguardo i potenziali rinnovi di contratto di Lautaro, Barella e Dimarco.