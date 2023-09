Un altro colpo in Argentina: clausola da 16 milioni

L’Inter è alla costante ricerca di talenti in Argentina: ora la squadra di Inzaghi potrebbe prendere per 16 milioni un forte centrocampista

L’indefesso Ausilio sta già lavorando sui colpi da chiudere l’estate prossima. Uno dei giocatori su cui gli uomini del ds sembrano più attivi è un centrocapista che gioca in Argentina, nel River Plate, e acquistabile col pagamento di una clausola da 16 milioni. Si tratta di un jolly. Un trequartista adattabile a mezzala ma sfruttabile anche come esterno a tutta fascia su entrambe le corsie.

L’obiettivo ha ventisei anni ed è uruguaiano. Cresciuto nel Liverpool Montevideo, dal 2017 gioca nel River Plate. Si chiama Diego Nicolas De La Cruz Arcosa. O più, in forma contratta, Nico De La Cruz. Detto la Bolita, cioè la pallina. Da questo epiteto si capisce che non è un peso massimo, Nico…

Alto poco più di uno e sessantacinque, è un calciatore agile, molto tecnico ma anche abbastanza tenace quando si tratta di ingaggiare duelli fisici (ultimamente ha battagliato con l’ex Inter Felipe Melo, e il loro scontro è diventato virale).

Il ragazzo ha già vinto da protagonista il Sudamericano Under-20 (segnò 3 reti e stupì tutti per grinta e corsa), e ha disputato con buoni risultati personali il Mondiale Under-20 in Corea del Sud. Dal 2020 è membro fisso della selezione uruguaiana maggiore.

Nel River Plate, all’inizio, non ha mai trovato troppo spazio, nonostante il suo talento. Piano piano, grazie alla sua classe e alla sua versatilità, si è imposto, prima come esterno d’accacco e poi come centrocampista centrale. Da qui l’interesse di vari club.

Si era parlato di un sondaggio da parte del Borussia Dortmund. Ma non se n’è fatto niente. Poi, quest’estate sembrava destinato a trasferirsi in Medioriente. Piaceva sia in Arabia Saudita che in Qatar. E pare che lo abbiano contattato anche gli uomini mercato della Lazio.

16 milioni per il nuovo talento scovanto in Argentina: l’Inter punta De la Cruz

Alla fine Nico ha deciso di continuiare al River, per imporsi. E di fatti in quest’ultima stagione sta giocando con più regolarità. Nell’ultimo anno solare, pur giocando poco, ha messo a segno 7 e 7 assist tra Superliga Argentina e Copa Libertadores. Gli osservatori dell’Inter continuano intanto a monitorarlo e a inviare report positivi ad Ausilio. Per tentare di prendere quest’altro talento dall’Argentina l’Inter dovrebbe spendere 16 milioni: il prezzo della clausola di rescissione.

In Spagna sono convinti che, dopo aver seguito a lungo Carlos Alcaraz (poi passato al Southampton), l’Inter possa buttarsi a capofitto sull’uruguainao. De la Cruz rappresenterebbe secondo Fichajes.net e altri siti dedicati al calcio un nuovo possibile obiettivo per Marotta e Ausilio.

Ma davvero i dirigenti dell’Inter sono già a lavoro per assicurarsi le prestazioni Nico De la Cruz. Sì: è verosimile. Marotta si muove così, con largo anticipo, programmando. E Ausilio ha la passione per i talenti sudamericani ancora non captati dal mercato europeo.

Il centrocampista uruguaiano del River Plate ha un contratto con scadenza 31 dicembre 2025 e il rinnovo non sembra essere nei suoi piani. Quindi l’Inter potrebbe anche sfruttare la situazione per abbassare ulteriormente il suo prezzo. C’è la clausola citata, ma il centrocampista (che Inzaghi potrebbe sfruttare anche come laterale sinistro o destro), alla fine, potrebbe arrivare anche per 10 milioncini.

La Bolita preferisce giocare come 10, e quando viene scheirato vicino alla porta sa sempre rendersi pericoloso. Negli anni però si è specializzato come esterno d’attacco. Nel River è quindi considerato un giocatore offensivo. Ma Ausilio potrebbe averci visto altre doti.