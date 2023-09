Handanovic-Inter, atto secondo: ecco cosa succede

By

Decisione importantissima per il futuro del portiere ex Inter, ormai convinto di intraprendere un nuovo percorso nel mondo calcistico dopo l’addio in nerazzurro

È stato calciatore prezioso, capitano e infine uomo spogliatoio di grande importanza tattica anche sotto la guida di Simone Inzaghi. Samir Handanovic ha messo la parola fine alla propria lunga avventura all’Inter con la consapevolezza di non poter tornare più utile alla causa, nonostante la sua grande esperienza, perché come in tutte le grandi realtà talvolta serve andare incontro ad un rinnovamento sostanziale dei ranghi.

Lo sloveno è quindi finito subito nel calderone degli svincolati di lusso appena concluso il suo contratto in nerazzurro, con la speranza di poter attirare su di sé le attenzioni di qualche altra realtà – preferibilmente italiana – bisognosa delle sue prestazioni. Dopo diverse settimane di sondaggi e tentativi, Handanovic ha infine preferito prendere la decisione più facile. Quella di appendere gli scarpini al chiodo, dichiarando il suo addio al calcio giocato.

Handanovic dichiara il ritiro, continuerà come collaboratore

Delle 566 partite disputate in Serie A, 380 ha potuto viverle rappresentando i colori nerazzurri e vincendo anche numerosi trofei concentrati a cavallo con la gestione di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi. Oltretutto, resiste come detentore del record del maggior numero di rigori parati nel campionato italiano con una percentuale di respinte del 35%.

La sua avventura in nerazzurro, però, sarebbe destinata a prendere una nuova strada. Handanovic avrebbe infatti deciso di diventare collaboratore dell’Inter da qui al prossimo futuro, investendo nuovamente la sua esperienza per un secondo ciclo a Milano.