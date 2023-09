Kjaergaard vale l’investimento, ma c’è un ostacolo oltre al prezzo

Il danese nel mirino dell’Inter sa fare un po’ tutto a metà campo. Il suo contratto con il Salisburgo, proprietà Red Bull, scade a giugno 2026

Fatichiamo a definire, dal punto di vista del ruolo, Maurits Kjaergaard. Avendolo visto giocare, per ragioni di tempo pochissime volte, possiamo dire però che questo ventenne danese sembra fare un po’ tutto. E bene. Ha struttura fisica, è alto oltre un metro e novanta, ma allo stesso tempo una buonissima tecnica. È bravo anche a inserirsi negli spazi – potenzialmente è uno da 6/7 gol l’anno – e a servire i propri compagni.

Kjaergaard è al Salisburgo da quando aveva sedici anni, dunque la sua formazione calcistica ha molto di austro-germanico. Gente seria, direbbe qualcuno, sicuramente parliamo di una scuola che ha feeling con quella danese e che forma subito i giovani rendendoli presto adatti al professionismo di un certo livello.

Nella squadra allenata dal quarantaseienne Struber gioca prettamente da mezz’ala di sinistra in una sorta di 4-3-1-2, ma appunto la sua fisicità e l’ottima visione di gioco – nel breve e non nel lungo – fanno sì che possa venir schierato pure al centro e sulla trequarti, alle spalle delle punte. Evidente è pure la sua personalità. È uno che rischia la giocata.

Data anche la giovane età, il ragazzo nato a Herlev il 26 giugno del 2003 può ancora subire una trasformazione elevendo la sua intelligenza calcistica per campionati di livello superiore. Magari per l’Italia, dove vanta diversi ammiratori. Tra questi risultano esserci la Juventus e naturalmente l’Inter, altrimenti qui su Interlive.it non sarebbe uscita nemmeno una riga su di lui: “È pazzesco leggere una cosa del genere – ha detto l’altro giorno a ‘Tipsbladet’ Kjaergaard a proposito dell’interesse delle due big italiane nei suoi confronti – Il piano è, se tutto va bene, di trasferirmi la prossima estate”.

Kjaergaard vale l’investimento, ma forse è già tardi

Il problema per nerazzurri e bianconeri è il prezzo sui 20 milioni di euro, un prezzo destinato a crescere col passare dei mesi.

Il Salisburgo farà la Champions, casualità vuole che sia finito nello stesso girone della squadra di Inzaghi, una vetrina che permetterà al numero 14 di mettersi ulteriormente in mostra. Senza contare che la Red Bull è solita spostare i suoi migliori talenti al club più importante della sua galassia calcistica, vale a dire il Lipsia, con l’obiettivo di venderli a peso d’oro soprattutto alle big inglesi. Nkunku al Chelsea per 65 milioni e Gvardiol al Manchester City per 90, giusto per citare le ultime due operazioni in uscita, destinazione Premier, dei tedeschi. Fossimo nell’Inter proveremmo a prenderlo, pur pensando che sia già troppo tardi – in generale – per il club di Zhang e più in generale per quelli del Bel Paese.