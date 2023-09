Lo vuole Klopp a Liverpool: affare con l’Inter da 70 milioni

Jürgen Klopp potrebbe chiedere al Liverpool di investire almeno 70 milioni per un nuovo colpo a centrocampo: l’obiettivo è noto sia ai tifosi dei Reds che a quelli dell’Inter

Sono anni, ormai, che si parla di un interesse di Klopp nei confronti di Nicolò Barella. Ed è del tutto verosimile che l’allenatore tedesco passa insistere con il suo club affinché si provi a prendere il centrocampista sardo. Eppure, durante l’ultima sessione di mercato i Reds si sono mossi con decisione su altri profili. In effetti, con l’ultimo mercato, il Liverpool ha ridisegnato il proprio centrocampo. Ciononostante si vocifera che l’allenatore tedesco non sarebbe ancora soddisfatto.

L’anno scorso Klopp ha cercato di trasformare il gioco di Trent Alexander-Arnold, adattandolo da terzino a mezzala. Uno spreco secondo molti supporter del club inglese, date le comprovate abilità di Trent come giocatore laterle.

E quindi tutti sperano che il terzino possa ora tornare al suo posto, sulla corsia destra, per far spazio ad Alexis Mac Allister (che di certo può offrire più spinta e precisione a centrocampo del classe 1998 nato a Liverpool). E poi ci sono anche le carte Ryan Gravenberch e Curtis Jones.

Un centrocampo rivoluzionato: da Szoboszalai a Gravenberch

Il primo è un nuovo acquisto ancora non provato in partita da Klopp. Il secondo viene da una stagione discreta e quest’anno potrebbe confermarsi come centrocampista di sostanza, il “Barella” nel trio mediano del Liverpool.

E poi c’è anche Dominik Szoboszlai, preso dal Lipsia per 70 milioni… Finora, il l’ungherese si è dimostrato all’altezza delle aspettative. Per questo, non ha troppo senso proiettarsi già verso un nuovo acquisto a centrocampo: sulla carta, sembra che Klopp abbia già abbastanza elementi per far girare come si deve il reparto.

Magari lo stesso Gravenberch, l’acquisto dell’ultimo minuto, arrivato per 40 milioni circa dal Bayern Monaco, potrebbe sorprendere favorevolmente. Tutto sta nel lanciarlo in campo, dato che il ragazzo non ha ancora esordito in Premier.

Klopp vuole Barella: pronti 70 milioni per l’assalto

La stampa inglese e quella spagnola continuano tuttavia a insistere su un presunto, mai sopito, interesse di Klopp nei confronti di Nicolò Barella e su una possibile offerta all’Inter già gennaio: in base a ciò che scrivono i britannici e gli ibertici, sarebbero già pronti 70 milioni per convincere i nerazzurri.

Per fichajes.net, invece, l’assalto a Barella potrebbe essere rimandato all’estate prossima, in vista della stagione 2024-2025. “Il ventiseienne è senza dubbio uno dei giocatori più importanti dell’Inter degli ultimi anni“, si legge sul sito spagnolo, “un giocatore sempre più completo, che ha catturato l’attenzione della squadra di Anfield“.

Da qui la suggestione di un’offerta importante per poter convincere sia l’Inter che il calciatore sardo ad aprire al trasferimento. Come spiegato più volte, l’Inter valuta Barella sopra i 90 milioni. E a oggi non sembrerebbe affatto disposta a cederlo, anche se alcune voci continuano a sostenere la possibilità di una futura cessione.

Secondo questo punto di vista, Zhang avrebbe già individuato in Barella il prossimo giocatore da sacrificare per poter finanziare la sopravvivenza del club. E, sempre in quest’ottica, si pensa di poter giustificare l’acquisto di Frattesi proprio come una mossa anticipata per poter sostituire l’ex Cagliari.

Per il sito spagnolo, invece, i nerazzurri potrebbero cedere già di fronte a un’offerta da 70 milioni. E resterebbe solo da capire quale sarà la destinazione di Barella, a oggi nel mirino del Real Madrid, del PSG e del Liverpool.

Sempre secondo il sito spagnolo, l’Inter avrebbe anche già individuato il possibile sostituto. Si tratterebbe di Maurits Kjaergaard, centrocampista danese appena ventenne del Salisburgo.