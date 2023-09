Nuovo stadio Inter da 70mila posti, Antonello: “Clima di collaborazione”

By

Quest’oggi si è tenuto a Rozzano un incontro tra il primo cittadino e alcune figure dirigenziali dell’Inter. Tema principale quello della costruzione del nuovo stadio

L’Inter non ha intenzione di perdere tempo, anzi, non vuole far altro che accelerare tutte le pratiche volte alla costruzione del nuovo stadio.

I nerazzurri hanno infatti, ormai da tempo a dire il vero, deciso di metter su casa dalle parti di Rozzano. Questa la zona individuata per l’allestimento di un nuovo impianto sportivo. Proprio nel pomeriggio di oggi, a onor del vero, si è tenuto un incontro in cui hanno preso parte il CEO dell’Inter, Alessandro Antonello, il chief operation officer Mark Van Huuksloot e altri manager nerazzurri, accompagnati da Infrafin: società del gruppo Cabassi.

In tale riunione, come già anticipato, si è a lungo discusso di quest’impianto che, alla fine del tutto, risulterà essere estremamente multifunzionale, sostenibile e con una capienza massima da 70.000 posti. Tale progetto, a conferma del tutto, è già stato presentato prima al sindaco di Rozzano e successivamente al sindaco di Assago. A ribadirlo è stato lo stesso ad nerazzurro, altamente coinvolto in questa faccenda.

Antonello sul nuovo stadio: “Progetto già presentato”. Impianto di Rozzano con 70mila posti

Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato dell’Inter, una volta intercettato dalla stampa ha parlato a proposito del tema inerente alla costruzione del nuovo stadio che, nei prossimi anni, prenderà vita dalle parti di Rozzano. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo formalizzato l’inizio di un percorso che porterà allo sviluppo dell’area identificata a Rozzano e che riguarderà anche i comuni limitrofi tra i quali anche Assago. Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione” – dichiara.

Ciò che emerge, inoltre, è il fatto che questo nuovo impianto sportivo sarà accessibile a tutti, situato in un parco verde aperto al pubblico e attrezzato, precisamente, con: strutture sportive, aree di ristorazione e di intrattenimento, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza.