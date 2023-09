“Entro la fine dell’anno”: annuncio ufficiale, Inter ‘avvisata’

I nerazzurri non smettono affatto di lavorare su più fronti. Giungono perciò ulteriori dettagli riguardo la costruzione del nuovo stadio

L’Inter non vuole perdere tempo, anzi. I nerazzurri non intendono far altro che accelerare ogni tipo di pratica burocratica volta alla costruzione del nuovo stadio.

Come ormai risaputo, infatti, la compagine ad oggi vice Campione d’Europa ha deciso di metter su casa dalle parti di Rozzano: in collaborazione, a questo punto, col comune di Assago. Questa la zona individuata per l’allestimento di un nuovo impianto sportivo di marca nerazzurra. Non per nulla, è già stato ottenuto un accordo di prelazione assieme ai rispettivi proprietari di tale area.

Ciò che appare certo, al tempo stesso, è il fatto che nessun componente all’interno della famiglia Inter voglia, ad oggi, perdere ulteriore tempo prezioso, anzi. In zona ‘Viale della Liberazione’ non si vuole far altro che accelerare qualsiasi tipo di tempistica. Lo confermano le dichiarazioni rilasciate direttamente da parte di uno dei principali interessati: vale a dire il primo cittadino del Comune di Rozzano, Giovanni Ferretti.

Ferretti (sindaco Rozzano): “Mi aspetto la presentazione del progetto stadio entro fine anno”

Giovanni Ferretti, primo cittadino del Comune di Rozzano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Giornale Radio‘ riguardo al come sta vivendo in prima persona l’Inter la faccenda legata alla costruzione del nuovo stadio.

“C’è interesse concreto riguardo questa questione, ve lo assicuro. La parte coinvolta principalmente lo ha già dimostrato raggiungendo l’accordo di prelazione con i proprietari dell’area. Uno studio di fattibilità è già stato avviato” – esordisce.

“Sono sincero: credo che l’Inter abbia tutto l’interesse nel voler accelerare. La prelazione su quell’area dovrebbe scadere ad aprile. Mi aspetto, a questo punto, la presentazione di un progetto entro la fine dell’anno“ – conclude, infine, Ferretti.