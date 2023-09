Colpo Inter in Norvegia, annuncio social: “Ricorda Bale”

By

La segnalazione di Thomas Zilliacus sul giovanissimo talento scandinavo in attesa di essere selezionato per il salto di qualità definitivo, spunta l’Inter tra le candidate

Le proiezioni di mercato dell’Inter nel futuro non terminano certo a braccetto con la chiusura della sessione estiva di mercato. Anzi, la dirigenza nerazzurra è tendenzialmente proattiva. Cacciando di continuo giovani talenti da poter inserire, prima o poi, in organico. Che sia esso di Primavera o della Prima Squadra.

E proprio su questa forma mentis che l’imprenditore Thomas Zilliacus, lo stesso che tempo addietro aveva mostrato interesse verso l’acquisizione delle quote societarie dell’Inter in mano a Steven Zhang, si è improvvisato osservatore. Proponendo alla dirigenza il profilo del giovanissimo centrocampista finlandese Daniel Håkans, attualmente sotto contratto con il club norvegese del Vålerenga.

Zilliacus scout per un giorno: spunta il nome di Håkans del Vålerenga

Tipicamente di stampo offensivo con una buona propensione per il gol, il calciatore ha siglato quattro reti nelle quindici partite disputate nel 2023, ma ancor più impattante è stata la sua prestazione occorsa all’esordio con la maglia della Nazionale Finlandese ai danni di San Marino.

Håkans ha infatti messo a segno un’incredibile tripletta, dando valore alle parole di Zilliacus che lo dipingono come uno dei talenti scandinavi più promettenti degli ultimi anni. Un assist, dunque, per l’Inter di cui l’imprenditore ex Nokia è fervente tifoso.