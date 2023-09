Darmian via: il sostituto a costo zero

Senza l’esterno destro e difensore aggiunto l’Inter deve pensare ad una soluzione alternativa, rispunta un nome in scadenza con il Lille

Non tutto è per sempre. Anche Matteo Darmian, prima o poi, dovrà salutare il sodalizio nerazzurro dopo anni di preziosismi e sacrificio messi in mostra soprattutto nell’ultima stagione passata come sostituto ideale di Milan Skriniar.

Al momento l’intenzione dell’Inter è comunque quella di trattenere il calciatore fino al termine della scadenza di contratto, da poco rinnovato con la speranza che il rapporto lavorativo con il club di Viale della Liberazione possa perdurare senza intoppi. Darmian è inoltre consapevole della strategia di mercato mossa dalla direzione sportiva in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, volta soprattutto al ringiovanimento dei ranghi e allo smaltimento – lento ma inesorabile – delle vecchie leve. Già l’arrivo di Benjamin Pavard mette a rischio la posizione del difensore che verosimilmente giocherà meno quest’anno in favore del nuovo acquisto ex Bayern Monaco e le trentacinque primavere all’anagrafe contano come gravante.

Djalò post Darmian, l’Inter ha un piano per il futuro

Al suo posto, in chiave futura, l’Inter ha già una mezza idea su chi poter puntare. Si tratta del centrale portoghese Tiago Djalò, in scadenza di contratto con il Lille che non dovrebbe rinnovare ancora.

Quest’ultimo era già finito nel mirino degli osservatori nerazzurri che non hanno mai smesso di seguirne le performance, lasciando poi nelle mani della dirigenza un report piuttosto promettente. Al momento è ritenuto tra i calciatori potenzialmente più inclini a diventare top player in futuro perché offre classe e tanti altri anni di crescita, potendo oltretutto lasciare il club francese a parametro zero senza pesare sulle casse dell’Inter in caso di conferme sulle volontà d’acquisto.