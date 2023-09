Mkhitaryan e la ricetta di questa Inter: “Come i mattoni di un muro”

L’armeno è stato uno dei grandissimi protagonisti del derby col Milan stravinto dai nerazzurri per 5-1: “Obiettivo seconda stella, ma andiamo passo dopo passo”

“Siamo molto felici, soprattutto io”. Non nasconde la gioia, Mkhitaryan, per la vittoria netta del derby. L’armeno è stato il migliore in assoluto, con due gol e l’assist a Frattesi nel finale per il definitivo 5-1.

“Abbiamo iniziato benissimo la stagione, ora vogliamo dare continuità – ha aggiunto il 22 nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – È il quinto derby consecutivo che vinciamo… Coi nostri tifosi possiamo fare tutto, voglio ringraziarli per il sostegno che ci danno. Bisogna andare avanti tutti insieme, poi alla fine vediamo cosa succederà alla fine. Io sempre titolare? Sceglie il mister, non importa chi gioca e chi non gioca. Siamo in 25, dobbiamo essere come i mattoni di un muro, uno accanto all’altro. Vogliamo la seconda stella, lo Scudetto – ha sottolineato in conclusione – ma andiamo piano, passo dopo passo”.