L’erede dal Napoli, tentativo clamoroso

Un potenziale nuovo affare potrebbe ben presto vedere coinvolti i nerazzurri. Possibile proposta in arrivo sul tavolo dell’Inter in vista del 2024

L’Inter, nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato estiva da poco volta al termine, ha apportato innumerevoli cambiamenti alla propria rosa confermandola, però, ad un ottimo livello.

I nuovi arrivi, infatti, non hanno fatto nient’altro che alzare ancor di più il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: tecnico che, d’ora in poi, può finalmente contare su oltre ventidue pedine di assoluto valore.

A differenza degli scorsi anni, il ‘Re di Coppe’ dispone (per davvero in questo momento) di seconde linee del tutto valide e, a questo punto, tutto questo non farà nient’altro che dar vita ad una sana concorrenza dalle parti di Appiano.

Ci preme, però, dire che il calciomercato è, sempre e comunque, solito regalare nuove ed inaspettate opportunità di mercato ed ecco che, in tal senso, una potrebbe anche verificarsi in occasione dell’estate 2024 in casa Inter.

Meret proposto all’Inter tramite agenti? E’ in scadenza a giugno col Napoli

Alex Meret, in questo momento legato al fianco del Napoli sino a giugno 2024 nonostante l’opzione di rinnovo per un altro anno, è uno di quei calciatori che potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter a breve.

Lo riferisce ‘Calciomercatonews.com‘, portale che ci svela questo potenziale scenario di mercato in ottica del prossimo anno. Tramite agenti, infatti, l’attuale numero 1 dei ‘partenopei’ potrebbe venir offerto a quelli che ad oggi risultano essere i vice Campioni d’Europa in carica come possibile profilo a parametro zero per il futuro.

Meret che in questi ultimi due anni ha finalmente raggiunto quella maturità tale da potergli permettere di figurare ad alti livelli, anche in Europa. Non per niente, è lui il portiere degli attuali Campioni d’Italia, nientemeno che secondo di Gianluigi Donnarumma in Nazionale al tempo stesso. Occhio, perciò, a questa possibilità.