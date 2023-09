Triplo assalto dalla Premier: 40 milioni col sì di Marotta

Nuovo tentativo a gennaio per strappare l’esterno destro dell’Inter ma ci sarà da faticare per le tre pretendenti al cartellino di Dumfries, risposta secca di Marotta

A seguito della cessione di André Onana al Manchester United in Premier League, l’Inter ha completato immediatamente l’obiettivo di cessione di almeno un big nel corso della lunga sessione estiva di mercato. Una mossa necessaria per donare alle casse societarie maggiore respiro in unione alle altre ‘piccole’ operazioni di contorno, da Marcelo Brozovic alle giovani leve.

Con buona probabilità, laddove non ci dovessero essere grossi cambiamenti a livello societario nel corso della stagione, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta seguirà la stessa linea operativa anche il prossimo anno. In bilico, dunque, ci sono tutti gli altri grandi nomi a disposizione di Simone Inzaghi. Da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella, passando per Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

Proprio l’esterno destro olandese, già frutto di osservazione e sondaggi su scala internazionale nel corso della passata stagione, resta un nome estremamente appetibile soprattutto in Premier dove hanno un bisogno crescente di esterni completi e di prospettiva. Il buon inizio in campionato potrebbe anche fa vacillare le certezze dell’Inter a metà anno, quando in concomitanza dell’apertura della sessione invernale, club come Chelsea, Aston Villa e lo stesso Manchester United potrebbero muovere i propri passi verso l’acquisto del calciatore olandese.

Dumfries in Premier? Non a gennaio, per l’Inter un rischio

In questo frangente temporale particolarmente delicato, ciascuna delle tre rivali inglesi dovrebbe presentare un’offerta da almeno 40 milioni di euro per permettere alla dirigenza di compiere le proprie valutazioni.

In ogni caso, Marotta potrebbe da subito smentire considerando che non ci sono i presupposti per cedere una pedina importante dello scacchiere nerazzurro a stagione in corso e con tanti impegni di rilievo ancora da spuntare sul calendario. Discorsi dunque rivisti, eventualmente, a giugno 2024 quando qualcosa potrebbe effettivamente mutare. Molto dipenderà anche dal rendimento dello stesso Dumfries, finora vera spina nel fianco lungo la corsia destra per numero di occasioni create.