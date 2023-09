E’ l’ora della Champions: scelto l’arbitro di Real Sociedad-Inter

Designato il direttore di gara che condurrà i nerazzurri nel loro primo confronto stagionale in Europa

Ci siamo, manca ormai sempre meno. Tra due giorni esatti, infatti, l’Inter scenderà in campo contro la Real Sociedad: confronto valido per il primo turno di Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi farà visita a quella di Imanol Barrenetxea, uscita sconfitta nella serata di ieri per 2-1 contro il Real Madrid. Inter che, invece, giunge a quest’importante turno forte del 5-1 rimediato ai danni del Milan.

Quello di mercoledì sera, con orario di partenza fissato alle 21, sarà l’esordio stagionale in Champions League per i nerazzurri: competizione in cui Lautaro e compagni vogliono provare a confermarsi su ottimi livelli complici, naturalmente, gli splendidi risultati ottenuti nella passata annata in tale competizione. Una sfida, questa, che sarà diretta da una vecchia conoscenza della ‘Beneamata’.

Scelto Oliver per Sociedad-Inter: ha già diretto i nerazzurri nella scorsa stagione

Sarà Michael Oliver l’arbitro ufficiale di Real Sociedad-Inter, sfida che si disputerà mercoledì 20 settembre alle ore 21 in quel della ‘Reale Arena’.

Il giudice di gara inglese ha già diretto i nerazzurri nella passata annata in occasione di Benfica-Inter, partita allora valida per l’andata dei quarti di finale di Champions.

Questa volta, a coadiuvarlo, ci saranno Stuart Burt (ING) e Daniel Cook (ING) come assistenti. IV uomo designato Andrew Madley (ING) mentre al VAR ci sarà la coppia Stuart Attwell-Ivan Bebek, il primo di nazionalità inglese mentre il secondo croata.