L’Inter deve cambiare obiettivo: doppio assalto Juve-Napoli in vista

Il potenziale affare dalla A rischia di sfumare eccome. Giocatore in questione già forte degli interessamenti di queste due big

Nonostante una rosa, quest’oggi, composta da innumerevoli calciatori di spessore, l’Inter ha giustamente in testa il ‘pallino’ di rinforzarsi ancor di più in vista del futuro.

E’ proprio questo, non a caso, ciò che intendono fare i nerazzurri: ossia andare a caccia di altri giocatori del tutto appetibili pur sempre in grado, però, di fare la differenza. Uno dei tanti osservati speciali dell’Inter milita, quest’oggi, in Serie A: campionato che sta continuando a regalare tanti colpi di scena.

Stiamo parlando di un calciatore che, tra le tante cose, continua a beneficiare di innumerevoli interessamenti provenienti direttamente da altre squadre italiane: in questo caso Juventus e, a maggior ragione, Napoli e sì…tutti gli indizi portano proprio al nome di Teun Koopmeiners.

Inter ancora ingolosita da Koopmeiners: anche il Napoli ci pensa come potenziale dopo Zielinski

Teun Koopmeiners, calciatore di attuale proprietà dell’Atalanta e fortemente conteso da qualche big di Serie A, è un nome che continua ad essere accostato all’Inter anche nell’arco delle ultime settimane.

Recentemente, infatti, il profilo del forte centrocampista olandese – in grado di agire sia da mediano che da trequartista (e all’occorrenza anche da mezz’ala) – è stato dato nuovamente in orbita Inter: club che, per l’appunto, sta continuando a rivolgere un pensiero speciale nei confronti dell’ex AZ Alkmaar.

Da sapere, inoltre, che così come i nerazzurri, anche la Juventus continua a tenere sotto traccia il nome del classe ’98 (andato per giunta a segno nell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina).

All’attuale numero 7 della ‘Dea’, però, potrebbe finire per pensarci da punto e accapo anche il Napoli: club che sta continuando a far fronte alla faccenda Zielinski, legato in questo momento ai ‘partenopei’ sino a giugno 2024 e, perciò, attualmente in scadenza.

In caso di potenziale e futura offerta da parte degli ‘azzurri’ nei confronti di Koopmeiners, valutato ad oggi sui 30 milioni di euro, questo presunto affare tra l’olandese e l’Inter rischia di saltare a tutti gli effetti.