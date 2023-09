Scambio o assalto cash: Lautaro richiesto in Spagna

Il centravanti argentino spiana la strada alle pretendenti di mercato per un assalto il futuro, mentre l’Inter valuta opzioni di scambio o eventuale rinnovo

L’Inter non smentisce, anzi distrugge ogni pronostico con una vittoria schiacciante ai danni dell’eterna rivale Milan grazie al sonoro 5-1 rifilato nel corso della partita simbolo di Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

Senza nulla togliere ad un intenso Lautaro Martinez il quale, pur non trovando la via del gol e ottenendo il rifiuto da parte di Hakan Calhanoglu sulla scelta del battitore del calcio di rigore, ha messo a referto una prestazione comunque degna di nota.

Numero di gol a parte, Lautaro è sempre più autore di preziosismi anche in fase di impostazione e rifinitura di occasioni da rete. Fa bene il suo mestiere e di questo, oltre che tutte le rivali in campionato, se ne sono accorte anche le pretendenti sul mercato. Motivo per cui l’Inter ha ben pensato di alzare l’asticella del prezzo del suo cartellino sino a toccare quota 150 milioni di euro. Una cifra consona per un calciatore in continua crescita, nel pieno del suo stato emozionale come capitano di una squadra solida. Quanto mostrato lo scorso anno, soprattutto in ottica Champions League, alimenta soltanto la voglia da parte dei club di Premier League di mettere le mani su di lui. E a queste non si tira indietro neppure l’Atletico Madrid.

Lautaro piace all’Atletico Madrid e scambio con Joao Felix, ma occhio al rinnovo

La squadra di Diego Simeone ha visto numerosi attaccanti passare sotto il proprio stendardo ma mai nessuno ha dato una svolta decisiva all’ambiente, come potrebbe fare il connazionale argentino.

L’accoppiata con Antoine Griezmann sarebbe da urlo, ma per i ‘Colchoneros’ resta vivo lo scoglio economico da dover sopportare nel caso in cui vi fossero le condizioni per affondare il colpo. Per questo motivo, senza ulteriori indugi, i dirigenti spagnoli potrebbero considerare lo scambio di cartellini con il talento portoghese Joao Felix, attualmente girato in prestito al Barcellona dopo un paio di stagioni travagliate al di sotto delle aspettative.

In ogni caso all’Atletico Madrid spetterebbe sborsare ugualmente un cospicuo conguaglio per pareggiare i conti con l’Inter. Ed è molto probabile che né i tifosi né lo stesso Simone Inzaghi ne uscirebbero felici. Oltretutto, Lautaro sarebbe ben voglioso di iniziare a discutere il prolungamento di contratto in nerazzurro nei prossimi mesi con l’idea di un innalzamento dei costi d’ingaggio da percepire fino al 2028.