Thuram scatenato, trascina l’Inter: “Felice del gol”

Stupisce ancora il centravanti francese dopo il derby contro il Milan e in poche partite eclissa Lukaku, con Lautaro coppia da bottino pieno

Storia che ha dell’incredibile, eppure è tutto vero. Marcus Thuram ha atteso con ansia il momento di firmare con l’Inter dopo due anni di lunghe avances. Il momento ideale è giunto in corrispondenza della scadenza del suo contratto con il Borussia Monchengladbach, agevolando di fatto anche la dirigenza nerazzurra in un’operazione a parametro zero dai costi decisamente contenuti.

Le aspettative su di lui erano già piuttosto alte, considerando che avrebbe dovuto unire le qualità migliori di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko in un corpo solo. Dopo le prime due uscite di campionato in sacrificio e dedizione, è arrivata la prima rete contro la Fiorentina tra le mura di casa di San Siro con un colpo di testa fulminante su assist di Federico Dimarco dalla sinistra. In quella circostanza Thuram s’è fatto trovare al posto giusto, da vero bomber di razza, anticipando l’intervento del difensore in marcatura.

La sua partita non è finita lì. Ha dato prova di grande fisicità nonostante la stazza longilinea e meno ‘piazzata’ rispetto all’ex belga – oggi alla Roma – ma anche perforanti accelerazioni che hanno costretto quattro volte su cinque i difensori a dover temporeggiare per non affondare il colpo direttamente sulle gambe del calciatore.

Thuram da sogno ed eurogol contro il Milan, con Lautaro è già ‘Thu-La’

La consacrazione è infine arrivata nel giorno più importante di tutti, almeno per buona parte della tifoseria nerazzurra. Nell’ultimo derby contro il Milan, Thuram ha segnato un eurogol capolavoro. Un siluro ascendente, quel tanto che basta per non permettere a Mike Maignan di arrivare sul pallone ed insaccarsi sotto al sette alla sua sinistra. Nessuno ci credeva, ma lui sì.

Presto a dirsi che Thuram sia il nuovo eroe di Milano, ma senza ombra di dubbio l’accoppiata con Lautaro Martinez inizia a portare i suoi frutti. Del resto, proprio in occasione di quel gol, il guizzo vincente è partito proprio dai piedi dell’argentino che con una giravolta da playmaker ha pescato Denzel Dumfries in profondità. C’è intesa, come non la si vedeva dai tempi della Lu-La dello Scudetto. Alcuni parlano già di Thu-La, un appellativo esemplare e tutt’altro che scontato. Significa soltanto una cosa: ci credono.

Nel post-partita di Milano, Thuram ha anche parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ restando comunque coi piedi per terra. “Sono molto contento del gol ma un gol resta pur sempre un gol. L’Inter è una grande squadra, facile giocare con giocatori di qualità come Lautaro. Lui è il nostro capitano, uno dei migliori attaccanti al mondo“, ha detto il francese con spirito.