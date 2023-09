Top player a zero e occasione Inter, Marotta ci riprova

Il centravanti non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United ma l’Inter potrebbe dover faticare nonostante sia un vecchio pallino dell’amministratore delegato ex Juventus

L’Inter non poteva iniziare meglio il proprio cammino stagionale nel campionato di Serie A con quattro vittorie su quattro e soprattutto una grandissima voglia di segnare molti più gol delle avversarie.

Questo dato allieta i pensieri di Simone Inzaghi e privilegia il lavoro svolto durante l’estate da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, nonostante in un primo momento si fosse pensato che la scarsità di risorse avesse portato ad una involuzione qualitativa in tutti i reparti di gioco dell’Inter. Da Lautaro Martinez passando per la grande sorpresa Marcus Thuram, i nerazzurri hanno molto da offrire.

Al contempo però la dirigenza bada anche alla salute del reparto offensivo del futuro. Perché se da un lato l’accoppiata titolare attuale potrebbe continuare a detenere lo scettro del potere anche per le prossime stagioni, dall’altro potrebbero venire a mancare figure come Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez. Non tanto per voglia di fare quanto per questioni meramente anagrafiche. Motivo per cui, senza troppi indugi, Marotta potrebbe valutare nuovamente un profilo che tempo addietro piaceva molto.

Martial via dallo United nel 2024, Marotta rispolvera una vecchia pista

Si tratta di Anthony Martial, attualmente sotto contratto con il Manchester United con cui conserva il diritto prestazionale per un’ultima stagione soltanto.

Nel giugno 2024 il suo contratto scadrà e non c’è affatto volontà di procedere con un rinnovo, visto che negli ultimi anni le sgambate del centravanti francese sono state nettamente ridotte e comunque non all’altezza delle aspettative.

Scelta dunque condivisa da parte del club inglese e della stessa entourage del calciatore al fine di permettergli di macinare minuti in una nuova dimensione di gioco. Che possa essere l’Inter presto a dirsi, ma è pur vero che Marotta lo ammira ancora e non disdegnerebbe portarlo in nerazzurro a parametro zero. Il francese era una vecchia promessa del calcio mondiale prima della decadenza e cerca il riscatto personale, mentre il club di Viale della Liberazione avrà bisogno di nuove leve – con un pizzico di esperienza internazionale – per dare continuità al progetto lanciato da Inzaghi. Almeno sulla carta le condizioni ci sono tutte.