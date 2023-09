Batosta in Serie A ed esonero: contro l’Inter il nuovo tecnico

L’Empoli affida la propria guida tecnica ad un allenatore di esperienza dopo la batosta subita nell’ultima giornata di campionato contro la Roma

Senza ombra di dubbio la maggior parte dell’interesse mediatico è rivolto alla imminente sfida della fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad. E l’Inter, come consuetudine, vorrà concentrarsi soltanto su quella. Del resto buona parte degli allenatori preferiscono affrontare le partite una per volta e Simone Inzaghi non è da meno.

Poi, però, ci sarà da tornare immediatamente sul campionato a distanza di pochi giorni. Il weekend vedrà i nerazzurri protagonisti contro l’Empoli, vecchia squadra di Kristjan Asllani, partita con qualche difficoltà di troppo in questo cammino stagionale. Ad aver messo la croce sopra la gestione tecnica di Paolo Zanetti è stata la prestazione offerta dai suoi uomini contro la Roma di José Mourinho nella precedente uscita di campionato allo Stadio Olimpico della capitale. In quella circostanza i padroni di casa si sono imposti con sette reti a zero, dominando il campo in lungo e in largo. Numeri da capogiro, soprattutto per chi li ha subiti.

Zanetti esonerato, riecco Andreazzoli che esordirà contro l’Inter

La presidenza non ha perso tempo e dopo l’esonero di Zanetti, ha affidato la panchina alla vecchia conoscenza Aurelio Andreazzoli che aveva già allenato l’Empoli in passato.

Il nuovo tecnico dovrà dunque preparare i suoi uomini nello stretto fazzoletto di pochi giorni prima del match contro l’Inter e sarà una sfida durissima per i toscani. Complice il fatto che l’Inter, nonostante l’aumentare vertiginoso degli impegni, vanta di uno stato di forma eccezionale.