Carlos Augusto già devastante: è lui uno degli uomini più in palla di Inzaghi

Non solo Frattesi: nel derby, un altro dei subentrati è partito benissimo: Carlos Augusto sembra già pronto per soddisfare Inzaghi

Il neoacquisto Carlos Augusto è entrato come meglio non poteva durante il derby di sabato 16 settembre. L’ex Monza ha sfoderato una prestazione grintosa e attenta in difesa, senza lasciarsi intimorire dal contesto. Di certo l’allenatore nerazzurro ha già capito di potersi fidare al 100% del brasiliano. Oltre alla corsa, alla voglia e allo spirito di sacrificio, Carlos Augusto ha mostrato a Inzaghi anche di aver già assimilato i fondamentali del gioco nerazzurro.

Subito, nelle prime tre sfide, giocate sempre da subentrato, l’ex Monza aveva fatto bene. Nel derby ha però messo in luce maggiore cattiveria e affidabilità. Pochi minuti per acclimatarsi, e poi nessuna paura. Risultato tutt’altro che scontato per un calciatore che fino a due anni fa giocava in B.

Non ci sono dubbi: Carlos Augusto è risultato tra gli uomini più in palla, e ha permesso a Inzaghi di riprendere in mano una gara che stava per complicarsi.

Grazie alle sue continue accelerazioni e agli attenti movimenti difensivi, il sostituto di Dimarco è di fatto riuscito a tirar fuori l’Inter da un momento delicato: al suo ingresso si era ancora sul 2-1.

Non chiamatelo riserva: Carlos Augusto convince Inzaghi e gli interisti

Subito, Carlos Augusto si è proposto in attacco con un destro da fuori, dopodiché ha messo in crisi più volte la retroguardia rossonera. Ecco perché non è esagerato parlare di una gara da 7. Non era ovviamente scontato che potesse subito far così bene e svolgere con merito il ruolo di riserva.

A oggi Carlos Augusto è quindi uno degli uomini più in palla di Inzaghi e uno dei nuovi acquisti più funzionali. Rispetto al buon Gosens l’upgrade è evidente. Forse è presto per sbilanciarsi, ma le impressioni sono ottime, anche perché proprio in queste prime uscite ci si poteva aspettare qualche errore o un approccio più timido.

Entrato benissimo, Auguato ha dominato sulla fascia e ha affrontato a viso aperto chiunque gli si sia messo davanti: il povero Musah è stato annichilito, Samuel Chukwueze non si è praticamente visto. E anche l’intesa con i compagni è sembrata già a buon punto, soprattutto con i tre dietro.

Il brasiliano sembra infatti poter dare garanzie soprattutto in fase difensiva grazie al fisico e al senso di posizione. Ma Inzaghi si aspetta da lui anche tanti cross e goal, così com’è stato a Monza.

Sicuro in difesa e propositivo davanti: Dimarco ha un vice di grande spessore

Presto, arriveranno anche queste conferme. Il ragazzo ha la personalità per prendersi dei rischi e per involarsi sulla fascia rendendosi pericoloso. La tecnica c’è. E magari potrà anche fornire alla squadra ciò che più manca: i dribbling.

Non a caso il nuovo esterno dell’Inter ha mosso i primi passi nel mondo del calcio giocando a futsal, cioè a calcetto. In Brasile lo chiamavano Lugano, in onore di Diego Lugano. Un po’ per la capigliatura bionda, e un po’ per l’abilità con il pallone.

Non c’erano dubbi sul fatto che Carlos Augusto fosse forte, semmai si temeva che potesse aver bisogno di più tempo per adattarsi al dispendioso gioco di Inzaghi. Avrà parecchio spazio, il brasiliano. E se Cuadrado dimostrerà integrità fisica e continuità, l’Inter potrebbe avere a disposizione quest’anno quattro laterali di alto livello, perfetti per il gioco preteso dell’allenatore piacentino.