Inter accattivante, arriva la terza maglia: esordio in Champions

By

Ecco in via ufficiale la vibrante colorazione arancione della nuova maglia alternativa dell’Inter, dovrebbe essere impiegata sul campo già in Champions

Come da tradizione, l’Inter non si è smentita neppure questa volta. Tutte le annate precedenti sono state caratterizzate dallo sviluppo e dalla produzione di una divisa alternativa alle solite home ed away che potesse rispecchiare il brio d’internazionalità di un club intriso di passione, colore e modernità.

Questa volta la partnership con Nike ha portato i nerazzurri a vestire nuovamente di arancione, come accaduto in altre quattordici circostanze della loro lunga storia di successi. Un colore deciso che sta al passo coi tempi, conservando un design comunque piuttosto fresco e minimalista.

Inter in terza maglia contro la Real Sociedad, domani in Champions

Oltretutto, il reveal della terza maglia ufficiale è avvenuto in una location del tutto inedita e molto particolare che rispecchia il gusto dell’Inter in termini di moda e buon gusto: la Milano Fashion Week.

A fare da modelli per un giorno Lautaro Martinez e Marcus Thuram, accompagnati dalle calciatrici della formazione Inter Women Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini.

La divisa, oltretutto, non farà attendere il suo esordio sul campo. Già nel match di domani sera contro la Real Sociedad verrà indossata dai calciatori nerazzurri per spezzare le attese dell’inizio di questa nuova Champions League.