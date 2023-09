L’ex esce allo scoperto sul derby: “Risultato troppo esagerato”

Il 5-1 nel derby è stato un risultato esagerato rispetto a ciò che si è visto in campo e alla reale differenza di valore tecnico fra le rose? La pensa così un ex Inter

Quello del 16 settembre 2023 va rubricato come un derby che rimarrà a lungo nella storia. Non solo per i tanti goal di scarto (l’Inter ha subito sconfitte più tonde): la partita sarà ricordata soprattutto per il fatto di essere stata la quinta sfida fra le milanesi consecutiva vinta dall’Inter. Ha parlato del risultato del derby anche Andrea Stramaccioni, ex tecnico dei nerazzurri, definendo il passivo maturato dal Milan come “esagerato”.

L’ex allenatore dell’Inter e ora commentatore sportivo si è soffermato sui meriti di Inzaghi nella sfida di Milano, parlando poi dell’exploit di Thuram e Lautaro e analizzando, infine, le ragioni che hanno portato i nerazzurri a vincere con quattro goal di scarto.

5-1. Un risultato esagerato, vale a dire fin troppo severo, secondo il giudizio di Strama. Per Stramaccioni una delle indicazioni più positive per l’Inter riguarda il capitale tecnico. Dopo partite così, per l’allenatore romano, i nerazzurri rischiano di decuplicare il valore di Thuram.

Stramaccioni sul derby: “Risultato troppo esagerato“

È molto interessante il commento dell’ex tecnico nerazzurro rispetto alla prestazione di Thuram contro i rossoneri. Ai microfoni di DAZN ha confessato che era la prima volta che vedeva Thuram giocare dal vivo. “Sì, avevo seguito delle gare in Germania e lo avevo visto giocare con la Francia… ma ora mi ha impressionato. Credo che giocare con due punte sia il modulo ideale per lui“.

Secondo Strama, dunque, giocando accanto a Lautaro, Thuram migliorerà e segnerà molti più goal. “Così crescerà il suo valore, perché libero di muoversi nello spazio dove lui reputa che ci sia un buco nella squadra avversaria. Lautaro riempie l’area di rigore, non la lascia mai scoperta. Così il valore di Thuram decuplica“.

A proposito di Lautaro Martinez, l’ex tecnico interista ha voluto sottolineare alcuni gesti interpretabili come manifestazioni di leadership: “Sul goal del due a zero Lautaro fa un’apertura incredibile, e dimostra che è un leader. Anche nella mancata discussione con Calhanoglu sul rigore si comporta da capitano“.

“Una cosa bellissima la fa poi sul goal che decide la partita: poteva calciare, in una partita in cui non va a tabellino, vede con la coda dell’occhio Mkhitaryan e apre per lui e arriva la rete dell’armeno. Un gesto da leader, capitano, trascinatore“.

Il messaggio del derby secondo Strama

Secondo Stramaccioni per il Milan è arrivato un relativo fallimento il primo esame di maturità. Ma non va dimenticato che Pioli sta usando molti interpreti nuovi e che le potenzialità sono alte. “Ci sono delle cose buone da prendere nell’analisi della gara con l’Inter“.

“Il risultato del derby è inequivocabile, ma nelle proporzioni sembra un risultato troppo esagerato“, ha detto infine l’ex allenatore nerazzurro. Ma per Stramaccioni, di sicuro, il Milan saprà ritrovarsi. “Dopo gare così hai ancora più voglia di giocare il giorno dopo, e non c’è niente di meglio che giocare di nuovo una gara importante a San Siro per riprendere a giocare come aveva fatto nelle prime partite“.

Il risultato è stato obiettivamente severo, ma non solo per demeriti del Milan. L’Inter ha giocato con più cattiveria e organizzazione. Ha sbandato per appena 10′, poi ha ripreso in mano il controllo, con personalità e grande voglia.