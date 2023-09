Addio definitivo all’Inter: 60 milioni, vola in Premier

Nerazzurri costretti a dirgli addio. Zero chance di chiudere l’affare. Sfuma così a tutti gli effetti un ‘pallino’ della dirigenza vice Campione d’Europa in carica

L’Inter, nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato estiva, ha concluso innumerevoli operazioni. Sia in entrata che in uscita.

E’ stato, però, sul primo fronte dei due che i nerazzurri sono riusciti nell’intento di rendersi, assieme al Milan, l’indiscussa regina del calciomercato italiano. Già, a testimoniarlo sono le dodici operazioni concluse in entrata.

Tra le tante, pensiamo in particolar modo a quelle di: Sommer, Cuadrado, Frattesi, Thuram, Arnautovic e gli ultimi arrivati Pavard e Klaassen. Questi ultimi due arrivi hanno, infatti, permesso a Marotta e Ausilio di terminare nel migliore dei modi la propria campagna acquisti.

Proprio l’arrivo del centrale francese ha, di fatto, consentito ai nerazzurri di andare a colmare la mancanza lasciata inizialmente da Milian Skriniar, passato a sua volta a titolo gratuito al Psg.

Un reparto difensivo che, perciò, appare ad oggi ormai completo e che, proprio per tale motivo, non necessita di accogliere – momentaneamente – altre pedine. Su tutti, emerge fuori il nome di Scalvini: profilo che, ormai da anni, piace particolarmente all’Inter ma che è destinato a sbarcare all’estero per tutta una serie di svariate ragioni. A cominciare da quella del costo del suo cartellino.

L’attuale difensore centrale dell’Atalanta costerebbe, infatti, fin troppo per i fondi posseduti quest’oggi dalla società di ‘Viale della Liberazione’ ed è anche per questo che la scelta dell’Inter è poi ricaduta sull’ex Bayern Monaco: motivo per cui, come appena preannunciato, Scalvini è verosimilmente destinato ad approdare in Premier.

Scalvini come Hojlund: l’Atalanta punta a cederlo a 50/60 milioni. Inter fuori corsa

Giorgio Scalvini finirà, con ogni probabilità, per essere la prossima e ghiotta cessione in favore dell’Atalanta.

Già nella prossima finestra di calciomercato, infatti, gli orobici dovrebbero finire per cedere il loro, ad oggi, talento difensivo più cristallino. Nonostante il giovane classe ’03 continui a piacere tutt’ora all’Inter, i nerazzurri di Milano sono da considerarsi ormai fuori corsa in tale e presunta trattativa. Diverso, invece, per altre big europee.

Società militanti quest’oggi in Premier League, come ad esempio Manchester United e Liverpool in particolar modo, potrebbero e dovrebbero finire – eccome – per compiere un tentativo nei confronti di Scalvini già nei prossimi mesi. Una potenziale cessione del tutto simile a quella di Rasmus Hojlund: con l’Atalanta che punterà, perciò, a cedere il prodotto del loro giovane vivaio per una cifra complessiva da attribuirsi attorno ai 50-60 milioni.