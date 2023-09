Ancelotti fa tremare i tifosi dell’Inter: assalto da 60 milioni a gennaio

L’attuale tecnico delle ‘Merengues’ avrebbe espressamente domandato alla propria dirigenza un big di attuale proprietà dell’Inter. Il nome è da brividi

L’Inter, ormai da diversi anni a questa parte, può contare per propria fortuna su una rosa di primissimo livello. Lo testimoniano gli splendidi risultati ottenuti in queste ultime stagioni, per ultimo quello del raggiungimento della finale di Champions League nella passata regular-season.

E’ stato, infatti, in particolar modo nella scorsa annata che l’Inter si è messa in grossissima evidenza in Europa lanciando, da quel momento in poi, un forte segnale a tutti. Tutto questo lo si deve, indubbiamente, alle tante pedine di valore che ad oggi figurano all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Oltre ai soli Barella e Lautaro, entrambi candidati al Pallone d’oro, trova una menzione speciale anche Alessandro Bastoni: difensore che dall’ormai lontano 2019 – precisamente dal momento in cui Antonio Conte si sedette per la prima volta sulla panchina dell’Inter – sta fornendo un grandissimo contributo alla ‘Beneamata’.

Non a caso, è proprio quello del classe ’99 uno di quei nomi che, in questo momento, fanno maggiormente gola all’estero: precisamente in Spagna, dove c’è un tecnico pronto a dare il via all’assalto per l’ex Parma.

Ancelotti pazzo di Bastoni: lo vorrebbe con sé a gennaio, richiesta Inter di 60 milioni

Stando a quanto evidenziato dal portale ‘Defensacentral.com’, Carlo Ancelotti avrebbe espressamente chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di Alessandro Bastoni.

Emerge fuori, infatti, che proprio l’attuale tecnico del Real Madrid avrebbe avanzato tale richiesta all’intera società delle ‘Merengues’ in vista del mercato di gennaio, nonostante un contratto che scadrà a fine stagione (dove ad attenderlo c’è la Nazionale brasiliana).

Difficile, però, che l’Inter scenda a compromessi per uno dei suoi ‘beniamini’. Tantomeno nel bel mezzo della stagione. A onor del vero, servono almeno 60 milioni di euro. Questa la cifra per cui la ‘Beneamata’ valuta, attualmente, il proprio numero 95.

Assai probabile, perciò, che i ‘Blancos’ debbano finire per rinviare questo potenziale affare all’estate prossima: molto probabilmente nel momento in cui a sedere sulla panchina del Real non sarà più Ancelotti (promesso sposo della ‘Seleção’) ma qualcun altro.