Inter senza Cuadrado e Calhanoglu, Inzaghi: “So chi giocherà”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dell’incontro di Champions League contro la Real Sociedad e l’assenza di Calhanoglu a pesare sulla mediana dopo quella di Cuadrado

Mancano pochissime ore all’esordio dell’Inter nel nuovo percorso di Champions League. A dover testa all’avanzata nerazzurra ci sarà la Real Sociedad, una squadra che ha calcato poche volte i terreni di gioco su scala internazionale ma che ha dato ampia dimostrazione di meritarsi ruoli simili.

A tal proposito ha speso qualche parola il tecnico Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il piacentino non ha nascosto il proprio entusiasmo di tornare a disputare una competizione culminata in positivo la scorsa stagione con l’approdo in finale, ma allo stesso tempo filtra consapevolezza delle possibili difficoltà cui la compagine nerazzurra potrebbe andare incontro.

“Quel che abbiamo lasciato è stato importante. Non dimenticherò mai l’abbraccio finale coi tifosi, le serate a San Siro e le partite contro le portoghesi. È stata una bellissima cavalcata in un girone difficile e adesso non sarà da meno, ma i ragazzi stanno lavorando bene“, ha anticipato Inzaghi con cautela.

Inzaghi senza Cuadrado e Calhanoglu, spazio ad Asllani

Quest’ultimo ha poi analizzato la prossima avversaria con i dovuti riguardi e le giuste attenzioni: “È una squadra organizzata con un allenatore che siede in panchina da tanti anni e giocatori di esperienza. Lo scorso anno avevano un modulo che permetteva a David Silva di giocare dietro le punte, adesso è cambiato qualcosa e abbiamo rispetto per loro“.

Non è passato inosservato neppure il doppio ostacolo che ha visto l’Inter privarsi di due pedine importanti per notti di Champions come questa. “Sia quella di Cuadrado che di Calhanoglu sono assenze importanti. Asllani sarà pronto? Direi di sì, lo abbiamo tenuto anche per questo. Domani comunque deciderò con il mio staff cosa sarà meglio per la squadra. Tutti gli altri giocatori non sanno ancora chi sceglierò, ci sarà qualche cambiamento e potrebbe essere il turno anche di Frattesi e Pavard“, ha poi concluso il tecnico.