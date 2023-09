Inzaghi ne cambia tre rispetto al derby: le probabili di Real Sociedad-Inter

Il tecnico piacentino varierà per la prima volta in questa stagione il proprio undici titolare, già sceso in campo con lo stesso volto per quattro volte consecutive

E’ tempo di Champions League; dopo che ad aver aperto le danze nella giornata di ieri ci ha già pensato il Milan, questa volta, sarà la squadra di Simone Inzaghi a mettere piede in campo in questa competizione.

Nerazzurri attesi sul manto erboso della ‘Reale Arena’ di San Sebastian: cornice di pubblico che non ha mai reso la vita facile negli anni ad ogni singolo avversario della Real Sociedad, questa sera rivale dell’Inter.

Un’Inter, indubbiamente, chiamata a confermarsi ad ottimi livelli in tale manifestazione complice, naturalmente, lo splendido percorso compiuto nella passata annata di Champions League. Inzaghi, come già anticipato, pronto ad affidarsi a qualche altro elemento rispetto a quelli già visti dal 1′ in campo in occasione della prime quattro giornate di Serie A. Tre i possibili cambi al momento.

Probabili Real Sociedad-Inter: Asllani e de Vrij dal 1′, anche Pavard verso una maglia da titolare

La grande novità di oggi è il possibile esordio di Benjamin Pavard dal 1′ contro la Real Sociedad in Champions League.

In occasione della gara odierna, in programma contro gli spagnoli, Simone Inzaghi sta infatti pensando di schierare sul serio il francese nel proprio trittico difensivo: composto, ipoteticamente questa volta, da Bastoni, de Vrij e, per l’appunto, Pavard. Questi i tre che dovrebbero, perciò, piazzarsi dinanzi a Sommer per il match di questa sera.

A centrocampo, restano intoccabili sulle corsie gli ormai soliti Dimarco e Dumfries (complice il guaio rimediato da Cuadrado, out per un’infiammazione al tendine). Il grande assente di giornata è, invece, Hakan Calhanoglu: rimasto, di fatto, a Milano per via di un affaticamento all’adduttore. Pronto, perciò, Asllani in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan rispettivamente accanto.

In attacco confermata, infine, la Thu-La: pronta a scendere in campo dal 1′ per la quinta volta consecutiva in quest’inizio di stagione.

Tecnico della Real Sociedad che può affidarsi, anche lui, a calciatori di tutto rispetto. Lo testimoniano i nomi di: Zubeldia, Le Normand Tierney, Odriozola, Zubimendi, Merino, Kubo e Oyarzabal, veri e propri valori aggiunti di questa rosa.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All: Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi

ARBITRO: Michael Oliver (ING)