Lautaro vero leader: “Vogliamo vincere”. Poi la rivelazione su Thuram

Le parole del centravanti e capitano dell’Inter alla vigilia del big match di questa sera tra Real Sociedad e Inter, esordio stagionale in Champions League

È tempo di tornare a disputare la competizione più vibrante d’Europa. Real Sociedad e Inter aprono le danze del loro percorso di Champions League questa sera e nessuna delle due vuol lasciare spazio ad incertezze. Soprattutto i vice campioni della passata stagione che, con una buona dose di autostima, possono tornare a sognare concretamente. Un passo alla volta.

Per l’occasione ha parlato il centravanti simbolo di questa Inter nonché suo capitano inamovibile, Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ ha ammesso di esser felice di come stanno andando le cose in squadra e del livello complessivo dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi in questa stagione nonostante le tante assenze all’appello.

“Cerchiamo di fare sempre il nostro lavoro al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo iniziato la stagione col piede giusto e vogliamo fare lo stesso anche in Champions“, ha aperto l’argentino. Poi un piccolo focus sull’avversaria, grande sorpresa nel campionato de La Liga spagnola. “Hanno giocatori di livello e lavorano con aggressività, questo punto è ciò su cui dovremo riflettere. Io come capitano dell’Inter? Dal primo giorno ho voluto essere un punto di riferimento per i compagni e voglio continuare ad imparare. Sono orgoglioso di questa squadra“, ha aggiunto Lautaro.

Lautaro contento di Thuram: “Giocatore forte, prezioso il suo contributo”

Che possa essere leader nel lungo o nel breve periodo, poi, è un dato che lascia spazio ad altre considerazioni. Lautaro è tra quelli che non hanno voglia di proiettare i pensieri troppo in là, concentrandosi partita dopo partita. E intanto può ambire a nuovi successi al fianco di un calciatore che sta davvero dando il meglio di sé, tra i grandi attesi della partita.

“Thuram è un calciatore giovane, adatto al calcio moderno. Ci sta dando un grossa mano, sono contento per lui e di giocare con lui. Posso assicurare che lavoreremo tutti bene, anche con gli altri nuovi volti in rosa“, ha quindi concluso il capitano. Via al countdown per la prima notte europea.