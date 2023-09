L’Inter investe 100 milioni: doppio ‘regalo’ a Inzaghi

Filtra positività sulle trattative per il rinnovo di contratto di due top player essenziali per il gioco di Inzaghi, sarà un grosso investimento economico

Quella di quest’anno è l’Inter del cambiamento. Sì, la dirigenza nerazzurra ha visto passare innanzi a sé tanti nomi in uscita. Ma con strategia e determinazione ha ugualmente messo in piedi una rosa incredibilmente competitiva e completa. Un primo grande regalo per Simone Inzaghi che, nelle prime uscite di campionato, ha saputo sfruttarlo a dovere.

Il percorso è lungo ed insidioso, eppure la ricerca della vittoria finale dello Scudetto è l’obiettivo principale di questa formazione rinnovata in profondità. Basandosi in ogni caso su scelte ovvie e riconferme scontate: da Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij in difesa, passando per l’intero reparto mediano e gli esterni Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Quest’ultimo è tra i migliori assistman in circolazione. E anche lì davanti ci sono solide basi, grazie ad uno scatenato Lautaro Martinez. E proprio questi ultimi due potrebbero essere i prossimi regali dell’Inter ad Inzaghi, sotto un’altra luce.

Dimarco e Lautaro garanzie Inter: prossimamente aria di rinnovi

Dimarco e Lautaro sono indispensabili per Inzaghi e per l’Inter. Motivo per cui è bene scacciare le voci sulle cessioni in futuro, almeno fin quando il club non ne vedrà vera utilità per il bene del collettivo. Da un punto bisogna pur partire: discutere dei rinnovi di contratto.

Nessuno dei due è in scadenza ma ciò non implica che le rispettive entourage possano dettare le condizioni per nuovi accordi di prolungamento. Entrambi potrebbero infatti esser sottoposti alla firma fino al 2028, dietro ad un investimento complessivo che l’Inter coprirebbe per 100 milioni di euro da qui agli anni a venire. Cifre importanti, spalmate in 30 milioni per Dimarco e altri 70 per Lautaro. Quest’ultimo, nello specifico, percepisce attualmente un ingaggio da 6 milioni più bonus. Ed è probabile che possa salire a 7 milioni più bonus.